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АНАЛІТИКА

НБУ підвищив на 1 в.п. прогнозний графік облікової ставки на 2025-2026рр.

16:10 24.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) підвищив прогнозну траєкторію облікової ставки на 2025-2026 роки на 1 відсотковий пункт (в.п.), очікуючи менші темпи її зниження на тлі збереження інфляційного тиску та воєнних ризиків.

Як свідчать дані регулятора, облікова ставка почне поступово знижуватися з четвертого кварталу 2025 року - спершу до 15%, а згодом, упродовж 2026 року, зменшиться до 14,1% у першому кварталі, 13,6% - у другому, 13,1% - у третьому та 12,6% - у четвертому.

У попередньому прогнозі передбачалося, що ставка у третьому кварталі 2025 року буде на рівні 15,4%, а у четвертому - 14%.

На 2026-2027 роки НБУ прогнозує поступове зниження облікової ставки. Згідно з оновленим прогнозом, у 2026 році вона зменшуватиметься з 14,1% у першому кварталі до 13,6% у другому, 13,1% - у третьому та 12,6% - у четвертому. Натомість попередній прогноз був більш оптимістичним і передбачав швидше зниження: до 13% у першому кварталі, 12,5% - у другому, 12% - у третьому та 11,6% - у четвертому.

У 2027 році, за прогнозами НБУ, облікова ставка й надалі знижуватиметься: до 12,4% у першому кварталі, 11,9% - у другому, 11,5% - у третьому та 11,1% - у четвертому. Утім, попередній прогноз передбачав нижчі рівні: 10,8% у першому кварталі, 10,2% - у другому, а в третьому та четвертому кварталах - 10%.

Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних. Це, на думку регулятора, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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