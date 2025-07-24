ЄЦБ очікувано зберіг процентні ставки на колишніх рівнях

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано зберіг усі три основні відсоткові ставки на колишніх рівнях за підсумками засідання в четвер.

Як ідеться в повідомленні регулятора, ставку за депозитами залишено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставку за маржинальними кредитами - 2,4%.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

Подальші рішення щодо грошово-кредитної політики ґрунтуватимуться на прогнозах для інфляції та пов'язаних із ними ризиків, ідеться в пресрелізі за підсумками засідання.

"Наразі інфляція (в єврозоні - ІФ-У) перебуває біля нашої середньострокової мети у 2%, - наголошується в повідомленні. - Інформація, що надходить, переважно відповідає прогнозам ЄЦБ. Внутрішній інфляційний тиск продовжує послаблюватися, а зростання зарплат уповільнюється".

"Європейська економіка залишається стійкою, попри складні глобальні умови. Водночас ділове середовище є винятково невизначеним, особливо з огляду на торговельні суперечки", - йдеться в документі.

Рада керівників ЄЦБ має твердий намір забезпечити стабілізацію інфляції на цільовому рівні в 2% і готова коригувати наявні інструменти для виконання цього завдання. Регулятор продовжуватиме стежити за статданими, що надходять, і ухвалюватиме рішення про ставки на кожному засіданні окремо.

Портфель паперів, придбаних ЄЦБ у межах програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються, наголошується в пресрелізі.

Курс євро в парі з доларом за даними на 15:35 EET перебуває на рівні $1,1745 порівняно з $1,1773 на закриття попередньої сесії. До публікації підсумків засідання ЄЦБ він становив $1,1757.

Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 додає 0,5%.

Пресконференція президента ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання розпочалася о 15:45 кч.