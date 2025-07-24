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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною

15:45 24.07.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Трейдери чекають підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), які буде підбито о 15:15 кч, а також пресконференції президентки ЄЦБ Крістін Лагард.

Як очікується, європейський регулятор візьме паузу в циклі зниження основних процентних ставок, зберігши їх на колишніх рівнях. За останній рік регулятор опустив ставки вісім разів по 25 б.п., і Лагард заявила в червні, що він близький до завершення циклу пом'якшення грошово-кредитної політики.

Трейдери також продовжують уважно стежити за новинами про перебіг торговельних переговорів Вашингтона і Брюсселя. Напередодні в ЗМІ з'явилися повідомлення, що сторони близькі до укладення угоди, відповідно до якої мита на поставки європейських товарів у США становитимуть 15%.

Європейському ЦБ не має сенсу коригувати свою нинішню позицію доти, доки не зрозуміло, якими саме будуть американські мита, зазначає The Wall Street Journal.

"Ми очікуємо, що ЄЦБ почекає розвитку подій, перш ніж реагувати, а всі новини врахує у вересневих прогнозах", - йдеться в огляді аналітиків HSBC.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у четвер торгується на рівні $1,1757 порівняно з $1,1773 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3546 проти $1,3582 напередодні.

Вартість американської валюти до єни становить 146,49 єни порівняно з 146,51 єни на закриття торгів у середу. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1529 юаня порівняно з 7,1519 юаня на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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