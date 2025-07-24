Європейські індекси переважно зростають у четвер

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи підвищується в четвер на очікуваннях швидкого укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами і Європейським союзом.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:42 кч підвищився на 0,6% - до 553,52 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 1% і торгується на історичному максимумі. Німецький DAX виріс на 0,87%, французький CAC 40 - на 0,26%, іспанський IBEX 35 - на 1,5%. Італійський FTSE MIB втрачає 0,1%.

Брюссель і Вашингтон близькі до укладення торговельної угоди, відповідно до якої мита на поставки європейських товарів до США становитимуть 15%, написала Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, ЄС може погодитися на ці умови, щоб уникнути введення Штатами мита в 30% з 1 серпня. Обговорювані умови також включають відмову обох сторін від мит на низку товарів, зокрема літаки, алкогольні напої та медичне обладнання.

Також учасники ринку чекають підсумків липневого засідання Європейського центрального банку. Як очікується, ЄЦБ візьме паузу в циклі зниження процентних ставок і залишить їх на колишньому рівні. Зокрема, ключова ставка за депозитами зараз становить 2%, що багато економістів вважають таким, що відповідає нейтральному курсу грошово-кредитної політики.

Також інвестори оцінюють європейські статдані та корпоративні звітності.

Попереднє значення зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується HCOB і S&P Global, у єврозоні в липні зросло до 51 пункту з червневих 50,6 пункту, оновивши максимум за 11 місяців. Промисловий PMI підвищився до 49,8 пункту з 49,5 пункту, індикатор сфери послуг збільшився до 51,2 пункту з 50,5 пункту місяцем раніше.

У Німеччині зведений PMI знизився незначно, до 50,3 пункту в липні з 50,4 пункту в червні. У Франції індикатор підвищився до 49,6 з 49,2 пункту, у Великій Британії - знизився до 51 з 52 пунктів.

Тим часом рівень безробіття в Іспанії знизився в другому кварталі до мінімального значення з 2008 року. Як повідомлялося, безробіття в країні у квітні-червні впало до 10,29% порівняно з 11,36% кварталом раніше, тоді як опитані Trading Economics аналітики очікували быльш помірного зниження, до 10,7%.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій фінської нафтогазової Neste Oyj (+17,3%), що скоротила чистий збиток у другому кварталі до 36 млн євро зі 144 млн євро за той самий період роком раніше.

Також до числа лідерів зростання входять папери Reckitt Benckiser, що дорожчають більш ніж на 10%. Британський виробник споживчих товарів поліпшив річний прогноз для порівнянних продажів у сегменті, що об'єднує найбільші бренди компанії.

Тим часом найрізкіший спад у Stoxx Europe 600 демонструють папери голландської промислової групи Aalberts, що падають на 13,6%. Компанія відзвітувала про скорочення виручки в першому півріччі на 3,2% в органічному виразі та погіршила річний прогноз.

Акції STMicroelectronics NV падають на 10,2%, демонструють найгіршу динаміку за рік. Провідний у Європі розробник і виробник напівпровідникових компонентів зафіксував чистий збиток уперше більш ніж за десять років у другому кварталі 2025 року і скоротив виручку на 14%.

Ціна паперів Nestle знижується на 4,8%. Найбільший виробник продуктів харчування та безалкогольних напоїв у світі в першому півріччі скоротив виручку на 1,8%, чистий прибуток - на 10,3%.

Тим часом ринкова вартість Deutsche Bank підскочила на 9% після того, як найбільший банк Німеччини відзвітував про чистий прибуток і зростання виручки в другому кварталі, до того ж обидва показники виявилися кращими за прогнози ринку.

Капіталізація Vodafone Group Plc збільшується на 4,6%. Британський оператор мобільного зв'язку наростив виручку в першому кварталі 2026 фінансового року на 3,9% і поліпшив річний прогноз прибутку.

Котирування акцій TotalEnergies знижуються на 1,9%, оскільки французька нафтогазова компанія у другому кварталі 2025 року скоротила чистий прибуток на 29% у річному виразі та збільшила борг.

Вартість паперів BNP Paribas зростає на 2,9%. Французький банк минулого кварталу скоротив чистий прибуток і збільшив виручку, крім того обидва показники перевершили очікування аналітиків.

Акції ING Groep дорожчають на 3,3%. Нідерландський банк повідомив, що головний фінансовий директор Танате Пхутракул покине компанію у квітні 2026 року. Він пропрацював у банку 24 роки.