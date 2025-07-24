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Золото стабільне, оскільки послаблення торговельної напруженості нівелювало підтримку від слабкого долара
08:53 24.07.2025 |
У четвер ціни на золото залишалися стабільними після різкого падіння на попередній сесії, оскільки ослаблення торгової напруженості знизило попит на активи-прихисткі, затьмаривши підтримку з боку ослаблення долара.
О 02:38 EET cпотове золото не змінилося і становило $3 387,15 за унцію, після падіння на 1,3% на попередній сесії. Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,1% до $3 492,50.
"Вчора ми побачили, що ціни на золото, схоже, готуються до наступного бугаєвого руху, поки не з'явилися новини, які спровокували фіксацію прибутку", - сказав Брайан Лан, керуючий директор GoldSilver Central в Сінгапурі.
"Ми бачимо, що долар також досить сильно ослаб, і, звичайно, це також підтримує золото. Тому я думаю, що це невелике відновлення на даний момент. Насправді, ми все ще досить оптимістично налаштовані щодо золота".
Сигналізуючи про прогрес у питанні мит, президент США Дональд Трамп уклав торговельну угоду з Японією, яка знижує мита на імпорт автомобілів.
Європейський Союз і Сполучені Штати наближаються до угоди про аналогічну торговельну угоду, яка запровадить 15% мито на європейський імпорт, водночас скасувавши мита на деякі товари, повідомляють чиновники Європейської комісії.
Ризикові настрої на світових фінансових ринках зросли на фоні прогресу в торговельних переговорах і сподівань на те, що буде запропоновано більше угод.
Надавши підтримку золоту, індекс долара США впав до більш ніж двотижневого мінімуму, що зробило злитки, оцінені в доларах, менш дорогими для власників інших валют.
Інвестори також з нетерпінням чекають на рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки, яке має бути прийняте сьогодні.
Також в центрі уваги - щотижневі заявки на допомогу з безробіття в США, які будуть оприлюднені сьогодні та свіжі дані індексів ділової активності S&P Global, які допоможуть оцінити стан економіки напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики, яке буде прийнято наступного тижня.
Спотове срібло знизилося на 0,3% до 39,16 доларів за унцію, платина не змінилася на рівні 1411,53 доларів, а паладій впав на 1% до 1265,50 доларів.
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