Єна та євро зростають завдяки прогресу в торгівлі

У четвер євро піднявся до найвищого рівня майже за чотири роки, в той час як єна продовжила зростання після прогресу в торговельних угодах між Сполученими Штатами та їх найбільшими торговельними партнерами, що, в свою чергу, покращило загальний настрій на ринках.

Валюти здебільшого знизали плечима на новину про те, що президент США Дональд Трамп, який є активним критиком голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, відвідає центральний банк у четвер.

Не відразу було зрозуміло, чи зустрінеться Трамп, який неодноразово критикував Пауелла за недостатньо агресивне зниження процентних ставок в США, з головою ФРС.

Ринки приділяли пильну увагу різним переговорам щодо мит. Європейський Союз і США наближаються до торговельної угоди, яка може включати в себе 15% базовий тариф США на товари з ЄС і можливі винятки, заявили в середу два європейських дипломата.

Це сталося після торговельної угоди Вашингтона з Токіо, яка знижує мита на імпорт автомобілів і звільняє Токіо від нових мит на інші товари в обмін на пакет пов'язаних зі США інвестицій і кредитів на суму 550 мільярдів доларів.

Світові ринки позитивно відреагували на останні події, оскільки ризикові активи зросли, а інвестори продавали долар США.

Чутливий до ризиків австралійський долар виріс до восьмимісячного максимуму в $0,66135 у четвер.

Курс євро стабілізувався на рівні $1,1776, наблизившись до максимуму в $1,1830, досягнутого на початку місяця, що стало найсильнішим рівнем за останні три роки.

"Ці торговельні рамки, узгоджені між США та провідними економіками, безумовно, є позитивними для ризикових настроїв", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Ми фактично очікували, що США і Європейський Союз перейдуть в режим відплати ... але цей ризик відплати, схоже, розвіявся".

По відношенню до ієни долар впав на 0,3% до 146,01, продовживши своє падіння проти японської валюти четверту сесію поспіль.

У той час як новини про торговельну угоду Японії розпалили вогонь під внутрішніми акціями, зростання єни було обмежене тривалою політичною невизначеністю всередині країни.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заперечив у середу, що вирішив піти у відставку після того, як джерело і ЗМІ повідомили, що він планує оголосити про свою відставку, щоб взяти на себе відповідальність за поразку на виборах до верхньої палати парламенту, яка завдала йому болючих травм.

"У найближчій перспективі єна все ще стикатиметься з зустрічним вітром через триваючу політичну невизначеність. Ми все ще не знаємо, що робитиме прем'єр-міністр Ісіба ... тому я думаю, що все ще існує певна невизначеність щодо фіскальних перспектив Японії та політики Банку Японії", - сказав Конг.

В той же час, фунт стерлінгів залишився на рівні $1,3581 після зростання на 0,36% на попередній сесії.

Індекс долара трохи знизився до 97,15, в той час як новозеландський долар виріс на 0,11% до $0,6053.

Окрім торговельних переговорів, ринки також будуть зосереджені на рішенні Європейського центрального банку щодо процентної ставки, яке буде прийнято пізніше цього дня.

Очікується, що політики не будуть змінювати ставки, хоча ринки будуть стежити за тим, що вони скажуть про перспективи монетарної політики. Інвестори загалом очікують ще одного зниження ставки ЄЦБ до кінця року, найімовірніше, в грудні.