Акції в Азії зростають, Японія близька до рекордних максимумів через торговельну угоду та зростання технокомпаній

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, причому японські ринки наблизилися до рекордних максимумів на тлі стійкого оптимізму щодо торговельної угоди з США, в той час як акції технологічних компаній отримали підтримку завдяки високим прибуткам власника Google - компанії Alphabet Inc.

Високі прибутки постачальника Nvidia, SK Hynix Inc, також сприяли зростанню азіатських технокомпаній, особливо після того, як гігант з виробництва мікросхем пам'яті повідомив про очікування високого попиту на технології штучного інтелекту.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від рекордно високого нічного закриття на Волл-стріт, оскільки інвестори вітали японсько-американську торговельну угоду і сподівалися, що до 1 серпня буде укладено ще більше таких угод.

На додаток до прибутку Alphabet, акції технологічних компаній також отримали підтримку від президента Дональда Трампа, який заявив про більшу політичну підтримку індустрії штучного інтелекту. Це допомогло ринкам забути про значні збитки компанії Tesla після того, як вона продемонструвала невтішні результати у другому кварталі.

Ф'ючерси на S&P 500 виросли на 0,2% на азіатських торгах, а ф'ючерси на Nasdaq 100 - на 0,4%.

Японські акції продовжували випереджати своїх конкурентів після того, як Токіо і Вашингтон домовилися про торговельну угоду в середу. Nikkei 225 виріс на 1,9% і наблизився до рекордно високих рівнів, які востаннє спостерігалися в липні 2024 року, а індекс TOPIX підскочив на 1,9% до рекордного рівня 2 982,14 пунктів.

Японія зіткнеться з 15% митом на експорт до США, що менше, ніж 25%, якими спочатку погрожував Трамп. Японські автомобілі також будуть обкладатися 15% митом, що нижче, ніж 25% мито на іноземні автомобілі в США.

Угода усунула певну невизначеність щодо впливу американських мит на японську економіку, хоча 15% мито, як очікується, все ще створить певні перешкоди.

Оптимізм щодо торговельної угоди також спричинив значне зростання японських ринків після публікації даних індексу менеджерів із закупівель, які показали, що виробничий сектор країни несподівано скоротився в липні. Але активність у сфері послуг зросла.

Більш широкі азіатські ринки зросли, причому індекси, пов'язані з технологіями, лідирували, оскільки конференція Трампа і позитивні корпоративні прибутки підтримували оптимізм інвесторів щодо штучного інтелекту.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,9% завдяки зростанню акцій SK Hynix майже на 2%. Фірма отримала рекордний прибуток у другому кварталі і прогнозує незначні шанси на уповільнення попиту на ШІ.

Конкурент SK Hynix - Samsung Electronics Co Ltd - незначно виріс.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,5% завдяки успіхам в технологічному секторі, хоча більший ріст стримувала змішана динаміка акцій електромобілів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,3% кожен, а сінгапурський індекс Straits Times додав 0,5%.

Регіональні акції технологічних компаній отримали позитивні сигнали від Alphabet, який показав прибуток у другому кварталі, що перевищив консенсус-прогноз, і заявив, що збільшує свої капітальні витрати, щоб врахувати більший попит на штучний інтелект і хмарні технології.

Крім того, Трамп підписав три укази, спрямовані на розвиток американської індустрії штучного інтелекту. Президент також окреслив плани щодо збільшення американського експорту технологій ШІ.

Серед більш широких азіатських ринків австралійський ASX 200 впав на 0,1% на тлі деякої фіксації прибутку з недавніх рекордних максимумів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 не змінилися, хоча індекс залишався на плаву завдяки високим корпоративним прибуткам. Очікується, що акції найбільшої технологічної компанії Infosys Ltd зростуть після того, як в середу вона опублікувала високі прибутки за червневий квартал.