Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 і Nasdaq зросли до рекордних максимумів на оптимізмі щодо торговельних угод

08:08 24.07.2025 |

Фінанси

 

S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті торгів у середу, завдяки Nvidia та GE Vernova, оскільки Європейський Союз та США, схоже, наближаються до торговельної угоди, подібної до тієї, яку президент Дональд Трамп уклав з Японією.

За словами двох дипломатів, угода Білого дому з Європейським Союзом включатиме загальне мито у розмірі 15% на товари з ЄС, що імпортуються до США. Ставка, яка також може поширюватися на автомобілі, буде дзеркальним відображенням рамкової угоди, яку США уклали з Японією.

Індекс S&P 500 вже піднявся приблизно на 8% у 2025 році, а Nasdaq - майже на 9%.

"Головне, що ринки мають впевненість у тому, що Білий дім збирається продовжувати працювати над цими торговельними угодами", - сказав Ларрі Тентареллі, головний технічний стратег Blue Chip Daily Trend Report.

Акції GE Vernova зросли на 14,6% до історичного максимуму після того, як виробник енергетичного обладнання підвищив прогнози доходів і вільного грошового потоку, а також перевершив оцінки Волл-стріт щодо прибутку в другому кварталі. GE Vernova вже отримала понад 80% прибутку в 2025 році, а споживання електроенергії може досягти рекордного рівня через зростаючий попит з боку центрів обробки даних зі штучним інтелектом і криптовалют.

Акції виробника ШІ-чіпів Nvidia зросли на 2,25% і сприяли зростанню S&P 500 і Nasdaq.

Акції Tesla виросли на 0,14% напередодні квартального звіту, який буде опублікований після закриття біржі. Інвестори зосередять свою увагу на телефонній конференції з аналітиками виробника електромобілів. Вони очікують, що Tesla повідомить про різке падіння доходів, пов'язане зі зростаючою конкуренцією, відсутністю нових моделей автомобілів і реакцією споживачів проти генерального директора Ілона Маска.

"Ви почуєте дуже багато дискусій про майбутнє і широке визнання того, що це був жахливий квартал", - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії.

Акції Alphabet впали на 0,58%, а материнська компанія Google також повідомить про результати після закриття торгів.

S&P 500 піднявся на 0,78% і завершив сесію на позначці 6 358,91 пунктів.

Nasdaq зріс на 0,61% до 21 020,02 пунктів, а Dow Jones Industrial Average піднявся на 1,14% до 45 010,29 пунктів, що лише трохи не дотягнуло до рекордно високого закриття 4 грудня.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 19,1 млрд. акцій, порівняно з середнім показником 17,7 млрд. акцій за попередні 20 сесій.

"Вимірювач страху" Волл-стріт, індекс волатильності CBOE, впав до найнижчого рівня за останні п'ять місяців.

Аналітики в середньому очікують, що компанії S&P 500 повідомлять про зростання прибутку на 7,5% у другому кварталі, згідно зі звітом LSEG I/B/E/S. Очікується, що Microsoft, Nvidia та інші технологічні гіганти, чиї акції злетіли в ціні завдяки лідерству в галузі штучного інтелекту, забезпечать більшу частину цього квартального зростання прибутків.

Виробник медичного обладнання Thermo Fisher подорожчав більш ніж на 9% після того, як перевершив оцінки Волл-стріт щодо прибутку і виручки за другий квартал.

Акції Texas Instruments впали на 13% після того, як її квартальний прогноз прибутку вказав на слабший, ніж очікувалося, попит на її аналогові чіпи і підкреслив невизначеність, пов'язану з митами.

Звіт Texas Instruments негативно вплинув на інших виробників аналогових мікросхем: NXP Semiconductors, Analog Devices та ON Semiconductor втратили від 1% до 4,6%.

Що стосується економічних даних, то в червні продажі житла в США впали більше, ніж очікувалося. Тепер увага зосереджена на щотижневих заявках на допомогу з безробіття, які будуть опубліковані в четвер, і свіжих даних PMI від S&P Global, щоб оцінити економічний стан після невизначеності з митами.

Після змішаного набору економічних даних минулого тижня трейдери виключили зниження процентної ставки Федеральним резервом наступного тижня. Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження ставки у вересні становить близько 58%.

В індексі S&P 500 кількість випусків, що зростають, перевищила кількість випусків, що падають, у співвідношенні 2,1 до одного.

Індекс S&P 500 показав 50 нових максимумів і 2 нових мінімуми; індекс Nasdaq зафіксував 96 нових максимумів і 20 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес