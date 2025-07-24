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S&P 500 і Nasdaq зросли до рекордних максимумів на оптимізмі щодо торговельних угод
08:08 24.07.2025 |
S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті торгів у середу, завдяки Nvidia та GE Vernova, оскільки Європейський Союз та США, схоже, наближаються до торговельної угоди, подібної до тієї, яку президент Дональд Трамп уклав з Японією.
За словами двох дипломатів, угода Білого дому з Європейським Союзом включатиме загальне мито у розмірі 15% на товари з ЄС, що імпортуються до США. Ставка, яка також може поширюватися на автомобілі, буде дзеркальним відображенням рамкової угоди, яку США уклали з Японією.
Індекс S&P 500 вже піднявся приблизно на 8% у 2025 році, а Nasdaq - майже на 9%.
"Головне, що ринки мають впевненість у тому, що Білий дім збирається продовжувати працювати над цими торговельними угодами", - сказав Ларрі Тентареллі, головний технічний стратег Blue Chip Daily Trend Report.
Акції GE Vernova зросли на 14,6% до історичного максимуму після того, як виробник енергетичного обладнання підвищив прогнози доходів і вільного грошового потоку, а також перевершив оцінки Волл-стріт щодо прибутку в другому кварталі. GE Vernova вже отримала понад 80% прибутку в 2025 році, а споживання електроенергії може досягти рекордного рівня через зростаючий попит з боку центрів обробки даних зі штучним інтелектом і криптовалют.
Акції виробника ШІ-чіпів Nvidia зросли на 2,25% і сприяли зростанню S&P 500 і Nasdaq.
Акції Tesla виросли на 0,14% напередодні квартального звіту, який буде опублікований після закриття біржі. Інвестори зосередять свою увагу на телефонній конференції з аналітиками виробника електромобілів. Вони очікують, що Tesla повідомить про різке падіння доходів, пов'язане зі зростаючою конкуренцією, відсутністю нових моделей автомобілів і реакцією споживачів проти генерального директора Ілона Маска.
"Ви почуєте дуже багато дискусій про майбутнє і широке визнання того, що це був жахливий квартал", - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії.
Акції Alphabet впали на 0,58%, а материнська компанія Google також повідомить про результати після закриття торгів.
S&P 500 піднявся на 0,78% і завершив сесію на позначці 6 358,91 пунктів.
Nasdaq зріс на 0,61% до 21 020,02 пунктів, а Dow Jones Industrial Average піднявся на 1,14% до 45 010,29 пунктів, що лише трохи не дотягнуло до рекордно високого закриття 4 грудня.
Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 19,1 млрд. акцій, порівняно з середнім показником 17,7 млрд. акцій за попередні 20 сесій.
"Вимірювач страху" Волл-стріт, індекс волатильності CBOE, впав до найнижчого рівня за останні п'ять місяців.
Аналітики в середньому очікують, що компанії S&P 500 повідомлять про зростання прибутку на 7,5% у другому кварталі, згідно зі звітом LSEG I/B/E/S. Очікується, що Microsoft, Nvidia та інші технологічні гіганти, чиї акції злетіли в ціні завдяки лідерству в галузі штучного інтелекту, забезпечать більшу частину цього квартального зростання прибутків.
Виробник медичного обладнання Thermo Fisher подорожчав більш ніж на 9% після того, як перевершив оцінки Волл-стріт щодо прибутку і виручки за другий квартал.
Акції Texas Instruments впали на 13% після того, як її квартальний прогноз прибутку вказав на слабший, ніж очікувалося, попит на її аналогові чіпи і підкреслив невизначеність, пов'язану з митами.
Звіт Texas Instruments негативно вплинув на інших виробників аналогових мікросхем: NXP Semiconductors, Analog Devices та ON Semiconductor втратили від 1% до 4,6%.
Що стосується економічних даних, то в червні продажі житла в США впали більше, ніж очікувалося. Тепер увага зосереджена на щотижневих заявках на допомогу з безробіття, які будуть опубліковані в четвер, і свіжих даних PMI від S&P Global, щоб оцінити економічний стан після невизначеності з митами.
Після змішаного набору економічних даних минулого тижня трейдери виключили зниження процентної ставки Федеральним резервом наступного тижня. Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження ставки у вересні становить близько 58%.
В індексі S&P 500 кількість випусків, що зростають, перевищила кількість випусків, що падають, у співвідношенні 2,1 до одного.
Індекс S&P 500 показав 50 нових максимумів і 2 нових мінімуми; індекс Nasdaq зафіксував 96 нових максимумів і 20 нових мінімумів.
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