НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7459 грн/$1

"Все, що написано в цьому листі, я вже чув. Я не забув 2019-й рік. Дослівний копі-паст змісту цього листа - це телеграм-канал Портнова. У листі Фінмоніторингу немає жодної цифри, немає жодної дати. Там є інтернет-публікації видання "Закон і бізнес", - сказав Порошенко.