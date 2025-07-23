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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7459 грн/$1
12:38 23.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 липня 2025 року.
|Показник
|22.07.2025
|23.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7766
|41.7459
|-0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 липня - 41,7653 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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