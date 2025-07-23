Банки вперше з 2024 р. прогнозують покращення якості кредитів - опитування НБУ

Опитані банки у другому кварталі 2025 року відзначили зростання попиту на кредити з боку бізнесу та населення, а також вперше з першого кварталу 2024 року очікують поліпшення якості корпоративних і споживчих позик, свідчать результати опитування Національного банку України (НБУ).

"Результати поточного опитування свідчать, що банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення. Вперше з першого кварталу 2024 року респонденти очікують поліпшення якості як корпоративних позик, так і кредитів домогосподарствам", - йдеться в оприлюднених у середу результатах опитування.

У другому кварталі спостерігалося зростання попиту бізнесу на кредити, зокрема, вперше від початку повномасштабної війни найбільше зріс попит на довгострокові позики та фінансування для великих підприємств.

Підвищився також інтерес корпоративних клієнтів до кредитів як у гривні, так і в іноземній валюті. Банки пов'язують таку динаміку з потребами компаній у капітальних інвестиціях та поповненні оборотного капіталу. Водночас попит на позики стримували можливість отримання кредитів в інших банках і зростання внутрішніх джерел фінансування.

"Другий квартал поспіль банки зазначають, що відсоткові ставки є чинником стримування попиту", - коментує результати регулятор.

Зазначається, що у липні-вересні банки очікують зростання попиту на всі види бізнес-кредитів.

У другому кварталі зросла зацікавленість населення в іпотеці та споживчих позиках. Попит підтримували кращі споживчі настрої, а стримували - заощадження та доступність кредитів в інших банках. Іпотеку стимулювали очікування щодо ринку нерухомості та відсутність конкуренції в окремих сегментах.

"У третьому кварталі респонденти очікують зростання попиту населення як на іпотеку, так і на споживчі кредити. За оцінками переважної частки банків, у другому кварталі боргове навантаження бізнесу залишалося середнім. Водночас дещо знизилася частка фінустанов, що вважали закредитованість домогосподарств низькою", - додали у НБУ.