Банки планують пом'якшити стандарти кредитування для бізнесу у ІІІ кварталі – опитування НБУ

Опитані банки у другому кварталі пом'якшили кредитні стандарти для бізнесу та населення і планують продовжити це у третьому кварталі, зосередившись на довгострокових, гривневих позиках і кредитах МСП, свідчать результати опитування Національного банку України (НБУ).

"У другому кварталі кредитні стандарти для бізнесу в цілому пом'якшилися. Переважно великі банки пом'якшили стандарти для короткострокових позик, кредитів у валюті, кредитів великим підприємствам", - йдеться в оприлюднених у середу результатах опитування.

Зазначається, що підвищена конкуренція з іншими банками спонукала фінустанови пом'якшувати кредитні стандарти для корпорацій, а для МСП додатковим стимулом стали поліпшення інфляційних очікувань, тоді як гірші прогнози щодо економічної активності та курсу гривні частково обмежували це послаблення.

"У третьому кварталі респонденти планують пом'якшити кредитні стандарти для корпорацій. Очікується, що більше послабляться стандарти для довгострокових і гривневих позик та на кредити МСП", - коментує результати регулятор.

У другому кварталі рівень схвалення бізнес-кредитів дещо зріс, а кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом'якшувалися п'ятий квартал поспіль - під впливом конкуренції та поліпшення перспектив ринку нерухомості. Водночас цінові умови мали різноспрямований і несуттєвий вплив.

"У третьому кварталі респонденти планують і далі пом'якшувати кредитні стандарти для споживчих кредитів та іпотеки", - додали у НБУ.

У другому кварталі банки дещо підвищили рівень схвалення кредитних заявок від домогосподарств. Зокрема, були пом'якшені вимоги до забезпечення за іпотечними кредитами, а також збільшено середній розмір споживчих позик.