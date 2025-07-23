Ціни на золото падають, оскільки торговельна угода між США і Японією підвищує апетит до ризику і підриває попит на прихисток

Ціни на золото впали на азіатських торгах в середу, трохи відступивши від сильного зростання на цьому тижні після того, як торговельна угода між США і Японією підвищила апетит до ризику і завдала шкоди попиту на активи-прихистки.

Але жовтий метал все ще тримався на сильному зростанні цього тижня і був менш ніж в 100 доларах від квітневого рекордного максимуму, оскільки ринки все ще залишалися невизначеними щодо торгових мит президента США Дональда Трампа, які набудуть чинності з 1 серпня.

Обережність перед засіданням Федеральної резервної системи, за яким пильно стежать, також підтримала золото, а долар відступив від двотижневого зростання. У середу ціни на більш широкі метали в основному коливалися в межах діапазону.

О 07:20 EET спотове золото впало на 0,3% до $3 421,15 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до $3 434,75 за унцію.

Золото та інші активи-прихистки зазнали втрат у середу після того, як Трамп оголосив про торговельну угоду з Японією, в результаті якої країна буде обкладена 15%-им тарифом.

Цифра 15% є нижчою за 25%, якими Трамп погрожував раніше, а зниження мит на експорт автомобілів з Японії також принесло певне полегшення. У середу японські фондові ринки зросли до річних максимумів.

Але Вашингтон дав зрозуміти, що 50% мито Трампа на сталь і алюміній залишаться. Оптимізм щодо угоди також був затьмарений посиленням політичної невизначеності в Японії на тлі зростаючих припущень про те, що прем'єр-міністр Сігеру Ісіба піде у відставку після того, як його партія зазнала нищівної поразки на виборах до верхньої палати парламенту.

Незважаючи на падіння в середу, цього тижня золото зросло на 2,2%, особливо на тлі того, що ринки залишалися на межі, очікуючи нових торговельних угод з США та майбутнього засідання ФРС.

Золото також торгувалося в межах видимості рекордного максимуму, досягнутого в квітні на рівні $3 500 за унцію.

Інші дорогоцінні метали також зросли цього тижня: спотові ціни на платину та срібло зросли від 1% до 3%. У середу обидва метали незначно знизилися.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 907,75 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь на COMEX виросли на 0,3% до $5,7855 за фунт.

Хоча американо-японська торговельна угода свідчить про певний прогрес у торговельній політиці США, ринки залишалися в основному на межі через назріваючу торговельну війну з Європейським Союзом. Блок готував відповідні мита проти США після того, як Вашингтон наполягав на вищому рівні мит, ніж вимагали лідери ЄС.

Ринки металів також отримали деяку підтримку від відкату долара, оскільки очікування засідання ФРС наступного тижня тиснуло на долар. Очікується, що ФРС залишить процентні ставки без змін, незважаючи на зростаючий тиск з боку Вашингтона, який вимагає пом'якшення.