Акції в Азії зростають, Nikkei злетів до річного максимуму на торговельній угоді між США та Японією

Більшість азіатських акцій зросли в середу, а японський Nikkei 225 піднявся до річного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з країною, що передбачає зниження торговельних мит.

Але більш широке зростання на регіональних ринках було дещо нівельоване слабкістю акцій технологічних компаній, які впали слідом за втратами їхніх американських колег, особливо виробників мікросхем.

Тим не менш, у вівторок індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму, а ф'ючерс на S&P 500 виріс на 0,2% на азіатських торгах.

О 04:08 EET індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли приблизно на 2,7% після того, як спочатку зросли на 3%. Обидва індекси досягли найсильнішого рівня з липня 2024 року.

Трамп повідомив у соціальній мережі, що його адміністрація підписала «масштабну» торговельну угоду з Японією, встановивши американські мита для цієї країни на рівні 15%, що нижче, ніж 25%, якими погрожували раніше. Трамп також заявив, що Японія інвестує 550 мільярдів доларів у США і відкриє свої ринки для більшої кількості американських автомобілів і сільськогосподарської продукції.

Багато повідомлень також показали, що Трамп знизить свої автомобільні мита для японських фірм до 15% з 25%, але збереже мита на сталь і алюміній на рівні 50%.

Японські автовиробники продемонстрували найкращі результати на Nikkei, а найбільші компанії Toyota Motor Corp та Honda Motor Co Ltd зросли на цілих 10%.

Торговельна угода зі США принесла таку необхідну ясність для японських експортерів, хоча очікується, що 15-відсоткове мито все ще буде створювати певні перешкоди для зовнішнього попиту.

Проте новини про торговельну угоду допомогли інвесторам не звертати уваги на підвищену політичну невизначеність в Японії після того, як партія прем'єр-міністра Сігеру Ісіби зазнала нищівної поразки на нещодавніх виборах до верхньої палати парламенту.

Більшість азіатських фондових індексів зросли в середу, оскільки оптимізм щодо японських угод підштовхнув ставки на те, що більше країн підпишуть угоди з Вашингтоном до крайнього терміну 1 серпня.

Але акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, впали слідом за втратами американських аналогів. Слабкі прогнози на поточний квартал від Texas Instruments Incorporated також вплинули, як і нещодавнє повідомлення про те, що японські SoftBank Group Corp. і OpenAI намагаються запустити своє підприємство зі створення штучного інтелекту вартістю 500 мільярдів доларів.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, відстаючи від своїх конкурентів. Сінгапурський індекс Straits Times також торгується в бічному тренді після нещодавнього зростання до рекордних максимумів.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,6%, оговтавшись від різких втрат на початку тижня і повернувшись до рекордного максимуму.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,2% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng - на 0,6%.

Ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 виріс на 0,1%, що вказує на позитивне відкриття індексу. Ринки також очікували на торговельну угоду між США та Індією, хоча останні повідомлення свідчать, що вона може бути укладена не раніше 1 серпня.