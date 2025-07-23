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Банки України очікують на зростання вкладів населення в третьому кварталі, – опитування НБУ
23:34 22.07.2025 |
Банки в ІІ кварталі наростили залучення від клієнтів, а також обсяг оптового фондування. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
За очікуваннями респондентів, у ІІІ кварталі зростуть обсяги залучення коштів як від населення, так і бізнесу, а також збільшиться обсяг оптового фондування.
Зростання середньої вартості фондування в ІІ кварталі, за даними респондентів, відбувалося передусім для коштів населення, натомість вартість оптових коштів не змінилася.
Фінустанови очікують, що в ІІІ кварталі вартість залучень у цілому підвищиться, передусім за рахунок подорожчання коштів домогосподарств.
Частка фондування в іноземній валюті зменшилася, однак порівняно з попереднім опитуванням скоротилася кількість банків, які очікують продовження цього тренду.
Строковість фондування зросла, і майже половина банків за активами два квартали поспіль очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.
Майже всі респонденти зазначили, що загальний обсяг капіталу за останніх 12 місяців збільшився, більшість із них очікує збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.
Банки вчергове назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому, однак припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних або макроекономічних умов чи зміни ризик-апетиту.
Респонденти зафіксували зростання вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців, проте більшість банків не очікують зміни вартості в майбутньому.
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