Банки України очікують на зростання вкладів населення в третьому кварталі, – опитування НБУ

Банки в ІІ кварталі наростили залучення від клієнтів, а також обсяг оптового фондування. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.

За очікуваннями респондентів, у ІІІ кварталі зростуть обсяги залучення коштів як від населення, так і бізнесу, а також збільшиться обсяг оптового фондування.

Зростання середньої вартості фондування в ІІ кварталі, за даними респондентів, відбувалося передусім для коштів населення, натомість вартість оптових коштів не змінилася.

Фінустанови очікують, що в ІІІ кварталі вартість залучень у цілому підвищиться, передусім за рахунок подорожчання коштів домогосподарств.

Частка фондування в іноземній валюті зменшилася, однак порівняно з попереднім опитуванням скоротилася кількість банків, які очікують продовження цього тренду.

Строковість фондування зросла, і майже половина банків за активами два квартали поспіль очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.

Майже всі респонденти зазначили, що загальний обсяг капіталу за останніх 12 місяців збільшився, більшість із них очікує збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

Банки вчергове назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому, однак припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних або макроекономічних умов чи зміни ризик-апетиту.

Респонденти зафіксували зростання вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців, проте більшість банків не очікують зміни вартості в майбутньому.