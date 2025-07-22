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Курс долара слабко змінюється проти євро і фунта, знижується до єни

15:43 22.07.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США знижується в парі з єною, слабко змінюється проти євро і фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index втрачають по 0,02%.

Учасники ринку продовжують стежити за перебігом переговорів США з торговельними партнерами напередодні набуття чинності підвищених мит на імпорт товарів до Сполучених Штатів із 1 серпня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент напередодні дав зрозуміти, що Вашингтон не має наміру поспішати з укладенням угод. За його словами, їхня якість важливіша для Білого дому, ніж терміни укладення.

"Що б не сталося 1 серпня, це не обов'язково буде постійним, поки адміністрація США зберігає готовність до переговорів", - зазначає стратег Macquarie Group Тьєррі Візман.

Увага інвесторів у вівторок також спрямована на виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла на заході у Вашингтоні. Ринок чекає від Павелла сигналів щодо подальших перспектив грошово-кредитної політики.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував американський ЦБ, який утримує базову відсоткову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року, проте трейдери поки що переважно впевнені, що ФРС не стане її знижувати цього місяця, зазначає Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 15:03 кч у вівторок торгується на рівні $1,1703 порівняно з $1,1697 на закриття попередньої сесії.

Європейський центральний банк проведе засідання пізніше цього тижня. Його рішення щодо ставок очікується в четвер.

Курс фунта до долара становить $1,3486 проти $1,3491 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною знизилася до 147,17 єни порівняно з 147,38 єни на закриття торгів у понеділок.

Трейдери продовжують оцінювати результати виборів до верхньої палати японського парламенту. Провладна коаліція втратила більшість, проте прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба, ймовірно, збереже свій пост, що знижує побоювання політичної нестабільності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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