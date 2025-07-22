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Європейські фондові індекси переважно знижуються

12:38 22.07.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій в основному знижуються у вівторок на тлі неоднорідної корпоративної звітності, а також побоювань розростання торговельної війни.

Очікування укладення торговельної угоди між США і Євросоюзом ослабли після появи в ЗМІ інформації про те, що Брюссель розглядає ширший набір можливих заходів у разі введення Вашингтоном обіцяних мит з 1 серпня.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:10 EET опустився на 0,36% - до 544,63 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,01%, німецький DAX - 0,76%, французький CAC 40 - 0,41%, італійський FTSE MIB - 0,07%, іспанський IBEX 35 додає 0,02%.

Помітне зниження на торгах у вівторок демонструють акції нідерландської Akzo Nobel NV (-2,6%). Один із найбільших світових виробників фарб і покриттів скоротив чистий прибуток і виручку в другому кварталі на тлі несприятливих курсових різниць, а також спаду ринкової активності. Крім того, компанія погіршила річний прогноз.

"Префи" німецького постачальника обладнання та послуг для біофармацевтичної галузі Sartorius AG подешевшали на 7%, оскільки його квартальна виручка не виправдала очікувань експертів.

Котирування акцій представників напівпровідникової галузі знижуються на квартальних результатах, що розчаровують, а також на прогнозах нідерландського чип-мейкера NXP Semiconductors. Виручка NXP в минулому кварталі зменшилася на 6%, і компанія очікує, що її зниження продовжиться в поточному кварталі.

Вартість паперів Infineon Technologies опустилася під час торгів на 3%, ASML Holding - на 2,2%, ASM International - на 1,8%.

Капіталізація Julius Baer знизилася на 1%. Швейцарська банківська група скоротила чистий прибуток у першому півріччі в 1,5 раза, зокрема, через одноразові витрати, пов'язані з продажем бразильського підрозділу.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції британської кейтерингової групи Compass (+4,8%), яка оголосила про купівлю нідерландської Vermaat в інвестфірми Bridgepoint за 1,5 млрд євро.

Папери Centrica подорожчали на 4,5%. Компанія інвестує 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,8 млрд) у проєкт будівництва атомної електростанції Sizewell C, в якому отримає частку в 15%. Уряд Великої Британії у вівторок видав остаточний дозвіл на будівництво АЕС.

Вартість акцій Sanofi підвищилася на 0,1%. Французька фармкомпанія оголосила про придбання британської Vicebio Ltd., що спеціалізується на розробці вакцин проти респіраторних захворювань, сума угоди становитиме близько $1,6 млрд.

Ціна паперів AstraZeneca, яка оголосила про намір інвестувати $50 млрд у США до 2030 року, опустилася на 0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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