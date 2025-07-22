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Стів Джобс
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7766 грн/$1
12:37 22.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 липня 2025 року.
|Показник
|21.07.2025
|21.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7944
|41.7766
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 липня - 41,8194 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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