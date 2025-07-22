НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7766 грн/$1

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, трохи відступивши від більш ніж місячного максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки невизначеність щодо мит і процентних ставок в США підтримувала високий попит на цей дорогоцінний метал.