Ціни на золото стабілізувалися біля місячного максимуму, оскільки побоювання щодо мит і процентних ставок стимулюють попит на активи-прихистки

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, трохи відступивши від більш ніж місячного максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки невизначеність щодо мит і процентних ставок в США підтримувала високий попит на цей дорогоцінний метал.

Жовтий метал отримав підтримку на повідомленнях про те, що Європейський Союз готує відповідні митні заходи проти США у зв'язку із запланованими президентом Дональдом Трампом митами, причому Вашингтон прагне підвищити мита на блок щонайменше на 15%.

Невизначеність щодо процентних ставок в США і Федеральної резервної системи також підвищила попит на прихистки перед засіданням наступного тижня. Очікується, що ФРС залишить ставки без змін, незважаючи на зростаючі заклики Трампа до негайного зниження ставок.

О 06:38 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до $3 389,39 за унцію, а ф'ючерси на золото подешевшали на 0,1% до $3 402,0 за унцію. Спотові ціни в понеділок зросли на 1,4% до майже $3 400 за унцію.

Ринки залишалися в значній мірі напруженими через американські мита, оскільки 1 серпня наближається крайній термін їх введення.

Ризикові настрої були викликані слабшаючими надіями на укладення торговельної угоди між ЄС і США, оскільки трейдери все більше побоюються торгової війни між ними. ЄС готує відповідні мита у відповідь на вищі, ніж очікувалося, мита США.

За останні тижні адміністрація Трампа оголосила про мізерну кількість торговельних угод, що посилило побоювання, що запропоновані Трампом мита будуть запроваджені в повному обсязі.

Адміністрація Трампа також нещодавно дала зрозуміти, що навряд чи продовжить термін до 1 серпня. За останні два тижні Трамп опублікував низку листів, в яких описав мита на рівні від 20% до 50% для основних торговельних партнерів США, що викликало занепокоєння на ринку, а також погрози відплати з боку деяких країн.

Ця невизначеність сприяла зростанню попиту на золото та інші дорогоцінні метали, причому в останні місяці срібло і платина значно випереджали золото.

Проте у вівторок обидва метали також зазнали певного ослаблення. Спотова ціна на срібло впала на 0,5% до 38,7365$ за унцію, а спотова ціна на платину знизилась на 0,1% до 1452,38$ за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9 829,85 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь на COMEX впали на 0,9% до $5,5900 за фунт. Запроваджені Трампом 50% мита на мідь також набудуть чинності з 1 серпня.

Ралі золота в понеділок також відбулося на тлі деякого зниження долара, який відступив після двох тижнів зростання поспіль.

Проте, долар мав певну силу на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС залишить процентні ставки незмінними наступного тижня.

Але ринки залишаються стурбованими незалежністю ФРС на тлі зростаючих припущень, що Трамп намагатиметься звільнити Пауелла. Голова ФРС не продемонстрував наміру знижувати процентні ставки, на превеликий жаль для президента і його союзників.

Пауелл виступить пізніше у вівторок, хоча незрозуміло, чи буде він коментувати монетарну політику, враховуючи, що його виступ припадає на період, коли ФРС закриває доступ ЗМІ до інформації перед засіданням.

Повідомляється, що Пауелл також може зіткнутися з посиленою увагою через перевищення витрат у проекті реконструкції ФРС.