Долар США вагається, оскільки інвестори очікують більшої ясності щодо мит

Долар США торгується у вузькому діапазоні у вівторок після нетривалого падіння на початку тижня, оскільки інвестори очікують на прогрес у переговорах до 1 серпня, коли країни мають укласти торговельні угоди з США або зіткнутися з високими митами.

Єна в основному утримувала прибуток від попередньої сесії після результатів виборів до верхньої палати парламенту в Японії, що відбулися на вихідних, які виявилися не гіршими за ті, що вже були закладені в ціну, і тепер основна увага прикута до того, як швидко Токіо зможе укласти торговельну угоду з Вашингтоном, а також до майбутнього прем'єр-міністра Шігеру Ісіби на чолі уряду.

Востаннє японська валюта трохи ослабла до 147,57 за долар після зростання на 1% у понеділок після результатів виборів.

Нищівна поразка, якої зазнав Ісіба та його правляча коаліція, також викликала лише скромну реакцію на японському ринку, який повернувся з вихідних.

"Початкове полегшення для єни від того, що правляча коаліція не втратила ще більше місць і що прем'єр-міністр Ісіба планує втриматися при владі, швидше за все, виявиться короткочасним", - сказав старший валютний аналітик MUFG Лі Хардман.

"Зростання політичної невизначеності в Японії може ускладнити своєчасне укладення торговельної угоди зі США, створюючи ризики для японської економіки та єни".

У понеділок, коли до 1 серпня залишилося трохи більше тижня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація більше стурбована якістю торговельних угод, ніж термінами їх укладення.

Відповідаючи на запитання, чи може бути продовжений дедлайн для країн, які ведуть продуктивні переговори з Вашингтоном, Бессент сказав, що таке рішення прийматиме президент Дональд Трамп .

Невизначеність щодо остаточного стану мит у всьому світі стала величезною перешкодою для валютного ринку, в результаті чого валюти здебільшого торгуються у вузькому діапазоні, навіть незважаючи на те, що акції на Волл-стріт піднялися до нових максимумів.

"Ніщо з того, що станеться 1 серпня, не обов'язково буде постійним, доки адміністрація США зберігає готовність до переговорів, як було зазначено в листах Трампа двотижневої давнини", - сказав Тьєррі Візман, глобальний валютний стратег Macquarie Group.

Долар востаннє був стабільним після падіння на попередній сесії, частково через зростання єни і падіння прибутковості казначейських облігацій США, в результаті чого фунт стерлінгів торгувався на 0,13% нижче на рівні $1,3474.

Курс євро дещо знизився до $1,1689 на тлі очікуваного рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки, яке має бути прийняте цього тижня, і яке, як очікується, залишиться незмінним.

За словами дипломатів ЄС, Європейський Союз вивчає більш широкий набір можливих контрзаходів проти Сполучених Штатів, оскільки перспективи укладення прийнятної торговельної угоди з Вашингтоном зменшуються.

По відношенню до кошика валют долар трохи виріс до 97,882, після падіння на 0,6% в понеділок.

Інвестори також побоюються за незалежність Федеральної резервної системи, оскільки Трамп неодноразово критикував Джерома Пауелла і закликав його піти у відставку через небажання центробанку знижувати процентні ставки.

"Наш базовий сценарій залишається незмінним: сильні американські дані та відновлення інфляції, спричинене митами, утримуватимуть FOMC у стані очікування до 2026 року, а спричинені цим зміни в диференціалах процентних ставок сприятимуть подальшому відновленню долара протягом наступних кількох місяців", - сказав Йонас Гольтерманн, заступник головного ринкового економіста Capital Economics.

"Але ця думка явно залежить від примх Білого дому".

Тим часом австралійський долар знизився до $0,65215, а новозеландський долар впав на 0,09% до $0,5963.

Протокол останнього засідання Резервного банку Австралії, опублікований у вівторок, показав, що політики вирішили, що зниження процентних ставок втретє протягом чотирьох засідань не відповідає стратегії обережного і поступового пом'якшення.