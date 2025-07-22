Акції в Азії стримані, Японія падає після того, як прем'єр-міністр Ісіба втратив верхню палату парламенту

Більшість азіатських акцій у вівторок залишалися у вузькому діапазоні на тлі зростаючої обережності щодо торговельних мит США з наближенням крайнього терміну - 1 серпня, в той час як японські акції зазнали різких коливань після того, як прем'єр-міністр Шигеру Ісіба втратив більшість у верхній палаті парламенту.

Регіональні ринки в основному наслідували Волл-стріт, який закрився майже без змін після того, як встановив внутрішньоденні рекордні максимуми. Цього тижня основна увага прикута до шквалу великих звітів, на чолі яких стоять Tesla і Alphabet.

Ф'ючерси на S&P 500 були помірно позитивними на азіатських торгах. Хоча Волл-стріт досягла низки рекордних максимумів за останній тиждень, цей імпульс згасає на тлі постійної невизначеності щодо торгових мит президента Дональда Трампа, які повинні вступити в силу з 1 серпня.

О 04:10 EET японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли приблизно на 0,2% кожен, але торгувалися значно нижче внутрішньоденних максимумів. Nikkei ненадовго перетнув позначку 40 000 пунктів і залишився близьким до нещодавніх річних максимумів.

Коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією Ісіби втратила більшість у верхній палаті парламенту Японії після виборів, що відбулися на вихідних. Хоча результат був широко очікуваним, він викликав питання щодо шляху японської торговельно-економічної політики.

Ішиба заявив, що має намір залишитися на посаді прем'єр-міністра, хоча тепер він зіткнеться з більшою кількістю викликів для свого керівництва. Це потенційно може ускладнити торговельні переговори зі США, оскільки Токіо намагається укласти торговельну угоду до того, як наступного тижня набудуть чинності 25-відсоткові мита, запроваджені Вашингтоном.

Поразка ЛДП також створює для партії більше перешкод у прийнятті майбутніх законів, особливо щодо зниження податків та інших корпоративних реформ, за якими пильно стежать.

У вівторок азіатські ринки рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки обережність щодо торговельних мит США і майбутній сезон звітності за другий квартал утримували трейдерів в стороні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали від 0,1% до 0,2%, в той час як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,3%.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,5%, а сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,1% і був на шляху до того, щоб перервати 11-денну переможну серію, під час якої індекс сягнув рекордних максимумів.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився після падіння з рекордних максимумів у понеділок. Протокол липневого засідання Резервного банку Австралії, опублікований раніше цього дня, показав, що центральний банк залишається відкритим для подальшого зниження ставок після того, як несподівано залишив їх незмінними в цьому місяці.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 не змінилися, оскільки індекс коливався навколо рівня 25 000 пунктів, за яким пильно стежать. Цього тижня основна увага також прикута до звітності таких індійських компаній, як технологічний гігант Infosys Ltd та фармацевтична компанія Dr Reddy's Laboratories Ltd, яка має бути опублікована в середу.