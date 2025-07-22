S&P 500 та Nasdaq досягли рекордного максимуму закриття, підтримані Alphabet

S&P 500 та Nasdaq досягли рекордного максимуму закриття в понеділок, підтримані Alphabet та іншими мегакапіталізованими компаніями напередодні кількох звітів про прибутки, тоді як інвестори роблять ставку на потенційні торговельні угоди, щоб зменшити економічну шкоду від глобальних мит адміністрації Трампа.

Alphabet, материнська компанія Google, зросла на 2,7% напередодні свого квартального звіту, який вийде в середу. Він та Tesla, яка також звітує у середу, розпочинають звіти про прибутки так званої "Чудової сімки", і їхні результати можуть задати тон для звітів інших компаній-важковаговиків у найближчі кілька днів.

Акції Tesla впали на 0,35%, тоді як Apple зросли на 0,62%, а Amazon зріс на 1,43%, обидві компанії підняли S&P 500 та Nasdaq.

Акції Verizon зросли понад 4% після того, як телекомунікаційна компанія підвищила свій річний прогноз прибутку.

Аналітики в середньому очікували, що компанії S&P 500 повідомлять про зростання прибутку на 6,7% за другий квартал, причому значну частину цього зростання забезпечили великі технологічні компанії, згідно з даними LSEG I/B/E/S.

«Поки що компанії, які подали звіти, загалом досягли або перевершили прогноз попереднього кварталу, і ми не спостерігали жодного зниження ні корпоративних прибутків, ні споживчих витрат», - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

З наближенням крайнього терміну стягнення мит, встановленого президентом США Дональдом Трампом, 1 серпня, індекс S&P 500 зріс приблизно на 8% з початку року, і інвестори впевнені, що економічна шкода від мит буде меншою, ніж побоювалися.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив у неділю, що він впевнений, що Сполучені Штати зможуть укласти торговельну угоду з Європейським Союзом, навіть коли члени ЄС вивчають можливі контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Трамп пригрозив 30% митами на імпорт з Мексики та ЄС, а також надіслав листи іншим торговим партнерам, включаючи Канаду, Японію та Бразилію, встановивши мита від 20% до 50%.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,14%, завершивши сесію на позначці 6 305,60 пункту.

Nasdaq зріс на 0,38% до 20 974,18 пункту, тоді як промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,04% до 44 323,07 пункту.

Сім з 11 секторних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом послуг зв'язку, який зріс на 1,9%, а також з індексом споживчих товарів на 0,6%.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 19,7 мільярда акцій порівняно із середнім показником 17,7 мільярда акцій за попередні 20 сесій.

Індекс S&P 500 зріс приблизно на 7% у 2025 році, тоді як Nasdaq піднявся майже на 9%.

Інвестори, зосереджені на тому, як митна невизначеність впливає на економіку США, ретельно вивчатимуть дані щодо заявок на допомогу з безробіття та звіт про ділову активність за липень, які очікуються у четвер.

Вони також стежитимуть за виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла у вівторок, щоб отримати підказки щодо того, коли ФРС може знизити процентні ставки, особливо після неоднозначних сигналів про інфляцію минулого тижня.

Трейдери здебільшого виключали зниження ставки в липні, і тепер вони вбачають понад 50% ймовірність того, що ФРС знизить її до свого вересневого засідання, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Кількість акцій, що знижуються, перевищувала кількість акцій, що зростають, у S&P 500 у співвідношенні 1,7 до одного.

S&P 500 зафіксував 17 нових максимумів і 9 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 97 нових максимумів і 56 нових мінімумів.