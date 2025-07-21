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Долар перейшов до зниження в парах з євро і фунтом, падає до єни

16:09 21.07.2025 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до основних світових валют вдень у понеділок на тлі збереження зовнішньоторговельної невизначеності.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,47%, ширший WSJ Dollar Index - 0,4%.

Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб мінімальні мита на імпорт товарів із Європейського союзу становили 15-20%.

Газета також написала, що єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович доволі песимістично оцінив перебіг переговорів у Вашингтоні, що відбулися минулого тижня. Країни ЄС можуть уже цього тижня узгодити план заходів у відповідь на американські мита на випадок, якщо торговельну угоду зі США не буде укладено.

Раніше Трамп заявляв, що тарифи щодо країн, які не досягли домовленостей зі США, набудуть чинності з 1 серпня.

Крім того, учасники ринку чекають засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться в четвер, і стежать за новинами навколо Федеральної резервної системи (ФРС).

Минулого тижня член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив, що регулятор може опустити ставку вже в липні. На думку Воллера, посилення інфляції в США внаслідок торговельних мит, ймовірно, буде тимчасовим.

Воллер готовий обійняти посаду глави ФРС, якщо Трамп звернеться до нього з такою пропозицією, сказав він на Bloomberg TV. Термін служби Павелла на цій посаді закінчується в травні 2026 року.

Пара євро/долар за даними на 15:50 кч у понеділок торгується на рівні $1,1666 порівняно з $1,1627 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,3%.

Курс фунта до долара зростає на 0,5% і становить $1,3476 проти $1,3409 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною опустилася на 0,9%, до 147,47 єни порівняно з 148,83 єни на закриття попередньої сесії.

Підтримку японській валюті надали підсумки виборів до верхньої палати японського парламенту, за підсумками яких панівна коаліція втратила більшість. Опозиція, як очікується, просуватиме збільшення держвитрат і зниження податків, що має сприяти ослабленню єни, проте її перемогу вже було закладено в ринок, зазначає Trading Economics.

Пара долар/офшорний юань знижується на 0,1% і торгується на рівні 7,1722 юаня порівняно з 7,1812 юаня в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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