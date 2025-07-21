Фінансові новини
- |
- 21.07.25
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг готівки в обігу зріс на 38 мільярдів гривень за пів року
За даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба НБУ в офіційному Telegram-каналі.
Після зменшення обсягів готівкової гривні з обігу у першому кварталі, сезонний попит громадян і бізнесу на готівку у квітні-червні традиційно пожвавився, що вплинуло на зростання готівкової маси, зауважили у Нацбанку.
Таким чином, наразі в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень. На кожного громадянина припадає в середньому 63 банкноти та 189 монет (на 1 січня - 63 і 186 відповідно). Найпоширенішою була купюра 500 грн (27,3%), найрідкіснішою - 50 грн (4,4%).
Серед обігових монет найбільша частка номіналом 1 гривня (4,4%), найменша - 10 грн (2%). Серед розмінних монет домінують 10 коп. (27,5%) та 50 коп. (9,1%).
Динаміка кількості банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага в обігу від початку року зросла на 2,2% та 0,2% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити «злиття» інформації про справи
|НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну
|Українсько-російські переговори відбудуться цього тижня у Стамбулі – ЗМІ
|Bild: перший Patriot для України за рахунок Німеччини буде готовий не раніше ніж за пів року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Обсяг готівки в обігу зріс на 38 мільярдів гривень за пів року
|Ринки акцій Європи не демонструють єдиної динаміки на початку тижня
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7944 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.07.25
|За тиждень Нацбанк продав 906 мільйон доларів
|Золото стабільне, інвестори очікують новин про торгівлю США та засідання центральних банків
|Акції Азії: Китай зростає після того, як PBOC утримав ставки, Австралія скотилася з рекордного максимуму
Бізнес
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту
|Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК