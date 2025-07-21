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АНАЛІТИКА

Обсяг готівки в обігу зріс на 38 мільярдів гривень за пів року

14:17 21.07.2025 |

Фінанси, Економіка

Обсяг готівки в обігу зріс на 38 мільярдів гривень за пів року

 

За даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба НБУ в офіційному Telegram-каналі.

Після зменшення обсягів готівкової гривні з обігу у першому кварталі, сезонний попит громадян і бізнесу на готівку у квітні-червні традиційно пожвавився, що вплинуло на зростання готівкової маси, зауважили у Нацбанку.

Таким чином, наразі в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень. На кожного громадянина припадає в середньому 63 банкноти та 189 монет (на 1 січня - 63 і 186 відповідно). Найпоширенішою була купюра 500 грн (27,3%), найрідкіснішою - 50 грн (4,4%).

Серед обігових монет найбільша частка номіналом 1 гривня (4,4%), найменша - 10 грн (2%). Серед розмінних монет домінують 10 коп. (27,5%) та 50 коп. (9,1%).

Динаміка кількості банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага в обігу від початку року зросла на 2,2% та 0,2% відповідно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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