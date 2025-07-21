Ринки акцій Європи не демонструють єдиної динаміки на початку тижня

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано в понеділок, інвестори оцінюють новини корпоративного сектора і міжнародної торгівлі.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:03 кч піднявся на 0,06% - до 547,33 пункту.

Німецький DAX додає 0,06%, тоді як британський FTSE 100 піднімається на 0,1% і перебуває трохи вище 9000 пунктів, поблизу історичного максимуму.

Французький CAC 40 втрачає 0,17%, італійський FTSE MIB - 0,77%, іспанський IBEX 35 - 0,14%.

Торговельні переговори США і Євросоюзу поки що не принесли результатів.

Американський президент Дональд Трамп посилив вимоги, він наполягає на мінімальних для блоку митах у 15-20%, повідомила Financial Times із посиланням на інформовані джерела. За словами співрозмовників видання, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович доволі песимістично оцінив перебіг переговорів у Вашингтоні, що відбулися минулого тижня.

Країни ЄС цього тижня планують узгодити план заходів у відповідь на американські мита на випадок, якщо торговельну угоду зі США не буде укладено, пише Bloomberg.

Раніше Трамп заявляв, що тарифи щодо країн, які не досягли домовленостей зі США, набудуть чинності з 1 серпня.

Найбільш різке падіння в Stoxx Europe 600 демонструють котирування паперів шведської Saab AB - на 7,7%. Ринкова вартість інших компаній, орієнтованих на оборонний сектор, теж знижується, зокрема Dassault Aviation - на 2,2%, Leonardo - на 1,9%, BAE Systems - на 2,1%.

Помітно зростають у ціні акції сталеливарних SSAB (на 5,9%) і ArcelorMittal (на 4,3%), виробника кольорових металів Boliden і промислової групи Thyssenkrupp (на 5,6%), компанії, що випускає обладнання для опалення та кондиціонування Belimo (на 4,3%), виробника суднового енергетичного обладнання Wartsila (на 4%).

На тлі зростання цін на залізну руду збільшується капіталізація гірничодобувних компаній, зокрема Glencore (на 4%), Anglo American (на 4,1%), Rio Tinto (на 3,1%).

Папери Ryanair Holdings дорожчають на 5,6% на позитивній звітності. Найбільший у Європі авіаперевізник-дискаунтер наростив чистий прибуток у першому фінансовому кварталі в 2,3 раза, виручку - на 20%, при цьому прибуток компанії перевершив очікування аналітиків.

Ціна акцій BP Plc піднімається на 0,4%. Раніше компанія повідомила про призначення нового голови ради директорів.

Капіталізація Stellantis скорочується на 1,4% після того, як компанія опублікувала попередні дані за перше півріччя. У Stellantis очікують чистого збитку в розмірі 2,3 млрд євро за січень-червень проти чистого прибутку 5,6 млрд євро, отриманого роком раніше. Аналітики, опитані Visible Alpha, в середньому вважали, що компанія зафіксує чистий прибуток на рівні 1,19 млрд євро.

