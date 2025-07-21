НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7944 грн/$1

"Дипломатичні джерела повідомили, що цього тижня у Стамбулі відбудеться зустріч російської та української делегацій. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер. Конкретної інформації щодо місця, часу чи складу делегації не було оприлюднено", - Independent Türkçe.