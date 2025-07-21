За тиждень Нацбанк продав 906 мільйон доларів

За тиждень з 14 по 18 липня Національний банк України продав на міжбанку 906,6 млн дол, при цьому купив 130 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 14 по 18 липня Нацбанк продав на міжбанку 906,6 млн дол, що на 228,1 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 130 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.