Золото стабільне, інвестори очікують новин про торгівлю США та засідання центральних банків

Ціни на золото в понеділок майже не змінилися, оскільки інвестори стежать за розвитком подій у торгових переговорах США та очікують на потенційні каталізатори, що можуть вплинути на ринок, зокрема засідання Федеральної резервної системи США, заплановане на наступний тиждень.

Станом на 04:50 EET спотове золото утримувало свою позицію на рівні 3352,19 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США залишалися стабільними на рівні 3358,70 доларів.

«Долар почав тиждень стримано, що дало золоту можливість продемонструвати зростання на початку тижня на тлі наближення терміну введення мит», - зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

«Чим ближче ми наближаємося до ключового терміну 1 серпня без укладення нових торговельних угод, тим більша ймовірність, що золото почне черговий стрибок до рівня 3400 доларів і, можливо, вище».

Інвестори стежать за розвитком торговельних переговорів напередодні терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом на 1 серпня, оскільки міністр торгівлі США Говард Лутнік залишається оптимістичним щодо укладення угоди з Європейським Союзом.

Трамп може відвідати Китай перед тим, як поїхати на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) з 30 жовтня по 1 листопада, або він може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном в кулуарах заходу АТЕС у Південній Кореї, повідомляють ЗМІ.

На засіданні наприкінці цього тижня Європейський центральний банк, як очікується, збереже процентні ставки на рівні 2,0% після низки знижень.

Минулого тижня голова Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер заявив, що він як і раніше вважає, що центральний банк США повинен знизити ставки на засіданні з питань політики наступного тижня.

Золото, яке часто вважається безпечним активом в умовах економічної невизначеності, зазвичай добре себе почуває в умовах низьких процентних ставок.

В Японії правляча коаліція втратила контроль над верхньою палатою парламенту на виборах у неділю, що ще більше послабило владу прем'єр-міністра Шігеру Ісіби напередодні наближення терміну введення мит США.

В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,1% до 38,22 долара за унцію, платина додала 0,3% до 1425,11 долара, а паладій подорожчав на 0,2% до 1243,47 долара.