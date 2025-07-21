Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото стабільне, інвестори очікують новин про торгівлю США та засідання центральних банків

08:18 21.07.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото в понеділок майже не змінилися, оскільки інвестори стежать за розвитком подій у торгових переговорах США та очікують на потенційні каталізатори, що можуть вплинути на ринок, зокрема засідання Федеральної резервної системи США, заплановане на наступний тиждень.

Станом на 04:50 EET спотове золото утримувало свою позицію на рівні 3352,19 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США залишалися стабільними на рівні 3358,70 доларів.

«Долар почав тиждень стримано, що дало золоту можливість продемонструвати зростання на початку тижня на тлі наближення терміну введення мит», - зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

«Чим ближче ми наближаємося до ключового терміну 1 серпня без укладення нових торговельних угод, тим більша ймовірність, що золото почне черговий стрибок до рівня 3400 доларів і, можливо, вище».

Інвестори стежать за розвитком торговельних переговорів напередодні терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом на 1 серпня, оскільки міністр торгівлі США Говард Лутнік залишається оптимістичним щодо укладення угоди з Європейським Союзом.

Трамп може відвідати Китай перед тим, як поїхати на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) з 30 жовтня по 1 листопада, або він може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном в кулуарах заходу АТЕС у Південній Кореї, повідомляють ЗМІ.

На засіданні наприкінці цього тижня Європейський центральний банк, як очікується, збереже процентні ставки на рівні 2,0% після низки знижень.

Минулого тижня голова Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер заявив, що він як і раніше вважає, що центральний банк США повинен знизити ставки на засіданні з питань політики наступного тижня.

Золото, яке часто вважається безпечним активом в умовах економічної невизначеності, зазвичай добре себе почуває в умовах низьких процентних ставок.

В Японії правляча коаліція втратила контроль над верхньою палатою парламенту на виборах у неділю, що ще більше послабило владу прем'єр-міністра Шігеру Ісіби напередодні наближення терміну введення мит США.

В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,1% до 38,22 долара за унцію, платина додала 0,3% до 1425,11 долара, а паладій подорожчав на 0,2% до 1243,47 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1156
 0,28
EUR
 1
 48,6070
  0,1543
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3711  0,02 0,05 41,9574  0,04 0,09
EUR 48,2752  0,04 0,08 48,9730  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,04 0,10 41,8150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес