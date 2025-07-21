Акції Азії: Китай зростає після того, як PBOC утримав ставки, Австралія скотилася з рекордного максимуму

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, китайські акції піднялися після того, як Народний банк залишив базову ставку кредитування на рекордно низькому рівні, а австралійські акції впали з недавніх максимумів.

Обсяги торгів у регіоні були помірними через торговельні канікули в Японії. Але ф'ючерси на індекс Nikkei 225 піднялися на 0,2% після того, як правляча коаліційна партія Японії на чолі з прем'єр-міністром Шігеру Ісіба втратила більшість у верхній палаті парламенту.

Азіатські ринки отримали помірні сигнали з Волл-стріт, яка в п'ятницю закрилася без змін на тлі обережності щодо низки важливих звітів про прибутки, які мають бути оприлюднені цього тижня. Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% на азіатських торгах.

Термін введення торгових мит президентом США Дональдом Трампом 1 серпня також залишався в центрі уваги, оскільки Вашингтон підписав лише кілька торгових угод за останні тижні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,4% і 0,5% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі додав 0,5%. Сильна динаміка акцій технологічних компаній дозволила індексу Hang Seng досягти трирічного максимуму в понад 25 000 пунктів.

Народний банк Китаю залишив базову ставку кредитування без змін на історично низькому рівні, як і очікувалося.

Це рішення було прийнято на тлі очікувань, що Пекін сповільнить темпи монетарного стимулювання, особливо після того, як Китай і США домовилися знизити свої торговельні мита один щодо одного в травні та червні.

Проте очікується, що монетарна політика Китаю залишиться в основному експансіоністською, що означає подальше стимулювання економіки та зниження ставок з боку Пекіна, оскільки друга за величиною економіка світу бореться зі сповільненням зростання.

Китайські інтернет-компанії, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, продемонстрували найкращі результати за минулий тиждень, особливо після того, як компанія Nvidia, що спеціалізується на штучному інтелекті, заявила про відновлення продажу ключового чіпа в країні. Чіпи Nvidia мають вирішальне значення для амбіцій Китаю в галузі штучного інтелекту, які очолюють такі гіганти, як Alibaba, Baidu і Tencent Holdings Ltd.

Більшість азіатських ринків також були в основному оптимістичними в понеділок після неоднозначних результатів минулого тижня. Південнокорейський KOSPI додав 0,5%, а індекс Straits Times Сінгапуру зріс на 0,7% до рекордного рівня 4225,79 пунктів. Ринки Сінгапуру демонструють стрімке зростання на тлі ознак поліпшення стану експорту країни.

Ф'ючерси на індекс Gift Nifty 50 впали на 0,1%, що вказує на стриманий старт індексу Nifty 50. Індійські акції коливалися навколо позначки 25 000 пунктів, оскільки інвестори чекали на укладення торговельної угоди між США та Індією.

Австралійський індекс ASX 200 показав найгірші результати в Азії, впавши на 1% після досягнення низки рекордних максимумів минулого тижня.

ASX зазнав тиску через збитки важковаговиків - банківських і гірничодобувних акцій, які постраждали від фіксації прибутку після сильного зростання минулого тижня.

Інвестори все більше побоюються, що порушення світової торгівлі через мита США можуть зашкодити економіці Австралії, яка залежить від експорту. Країна є великим експортером металів і мінерального палива до Китаю та Європи, які підпадають під дію високих торговельних мит США.

Несподіване падіння на ринку праці Австралії також викликало певні побоювання щодо зростання розривів в економіці.