S&P, Nasdaq завершили торги на стриманій ноті після короткочасного падіння через нові мита Трампа

Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite в п'ятницю завершили торги без особливих змін, подолавши короткочасне падіння, викликане повідомленням Financial Times про те, що президент США Дональд Трамп наполягає на введенні нових високих мит на товари з Європейського Союзу.

Звіт FT, в якому говорилося, що адміністрація Трампа розраховує на мінімальний тариф від 15% до 20% в будь-якій угоді з європейським блоком, призвів до падіння ринків, перш ніж вони частково відновилися.

S&P 500 втратив 0,57 пункту, або 0,01%, до 6 296,79, а Nasdaq Composite виріс на 10,01 пункту, або 0,05%, до 20 895,66. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 142,30 пункти, або на 0,32%, до 44 342,19.

І S&P 500, і Nasdaq протягом останніх тижнів неодноразово досягали рекордних максимумів, оскільки інвестори демонстрували підвищену амбівалентність щодо митних погроз Трампа і впевненість, що ця політика може не зашкодити американській економіці так сильно, як колись побоювалися.

Тим не менш, минулий тиждень став полігоном для перевірки того, як економічна політика Трампа впливає на економіку в цілому.

"Люди трохи втомилися від спроб торгувати на митних заголовках або дедлайнах, і вони більше зацікавлені в тому, щоб побачити докази цього в цифрах", - сказав Грег Бутл, голова американської стратегії по акціях і деривативах в BNP Paribas.

Низка економічних даних надала змішані сигнали, включаючи високі роздрібні продажі, зростання споживчої інфляції та незмінні ціни виробників у червні.

Індекс споживчих настроїв Мічиганського університету цього місяця зріс, хоча споживачі все ще занепокоєні майбутнім ціновим тиском.

Минулого тижня розпочався сезон звітності, що дає можливість американським корпораціям продемонструвати, як тарифи впливають або не впливають на їхній бізнес.

Промисловий гігант 3M впав на 3,7% після того, як компанія заявила, що вплив мит буде найбільш відчутним у другій половині року.

Згідно з даними LSEG I/B/E/S, з 59 компаній S&P 500, які вперше відзвітували про прибутки за другий квартал цього сезону, 81,4% перевершили очікування Волл-стріт щодо прибутку.

Charles Schwab був серед останніх в п'ятницю, коли акції зросли на 2,9% після публікації вищих прибутків. Regions Financial підскочив на 6,1% після підвищення прогнозу процентного доходу на 2025 рік.

Однак тиждень показав, що перевершення прогнозів не є запорукою зростання акцій. American Express перевершив прогноз прибутку за другий квартал, але його акції впали на 2,3%.

Акції Netflix впали на 5,1%, незважаючи на успіх «Гри кальмара», який допоміг компанії перевершити прогнози щодо прибутків. Стрімінгова компанія також підвищила прогноз річного доходу.

Баутл з BNP сказав, що хоча не всі окремі акції підскочили на прибутках, загальний ринок продовжує зростати. Він додав, що більш значуще зростання ринку може відбутися, якщо деякі великі компанії опублікують вражаючі цифри.

Акції криптовалют зросли після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, що передбачає розробку регуляторної бази для криптовалют. Robinhood Markets та Coinbase Global зросли на 4,1% та 2,2% відповідно.

Серед секторів S&P, що вийшли в плюс, найбільше зросли комунальні послуги. Його зростання на 1,7% підштовхнуло індекс до рекордного закриття.

Енергетика очолила падіння, впавши на 1%. Індекс знизився на 3,9% після того, як SLB повідомив про зниження квартального прибутку та погіршення прогнозу, а Exxon Mobil - на 3,5% після поразки у знаковому судовому процесі з приводу придбання Chevron компанії Hess.

За тиждень S&P 500 зріс на 0,59%, Nasdaq - на 1,5%, а Dow - на 0,07%.