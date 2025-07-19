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Трамп підписав визначальний для ринку криптовалюти закон про стейблкоїни
23:57 18.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, який створює регуляторну базу для криптовалютних токенів, прив'язаних до американського долара США, відомих як стейблкоїни.
Церемонія підписання відбулася в п'ятницю в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні ми робимо гігантський крок до закріплення американського домінування у світових фінансах та криптотехнологіях, ухваливши знаковий GENIUS Act. Тож вітаю всіх»,- заявив глава Білого дому перед підписанням документа.
Законопроєкт був ухвалений Сенатом США місяць тому. Палата представників підтримала його в четвер після відносно затягнутого розгляду, під час якого республіканцям довелося йти на компроміси для задоволення вимог групи консерваторів.
Після цього ринкова капіталізація криптовалютного ринку вперше досягла $4 трильйони.
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