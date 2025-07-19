Трамп підписав визначальний для ринку криптовалюти закон про стейблкоїни

Президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, який створює регуляторну базу для криптовалютних токенів, прив'язаних до американського долара США, відомих як стейблкоїни.

Церемонія підписання відбулася в п'ятницю в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми робимо гігантський крок до закріплення американського домінування у світових фінансах та криптотехнологіях, ухваливши знаковий GENIUS Act. Тож вітаю всіх»,- заявив глава Білого дому перед підписанням документа.

Законопроєкт був ухвалений Сенатом США місяць тому. Палата представників підтримала його в четвер після відносно затягнутого розгляду, під час якого республіканцям довелося йти на компроміси для задоволення вимог групи консерваторів.

Після цього ринкова капіталізація криптовалютного ринку вперше досягла $4 трильйони.