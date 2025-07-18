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Палата представників США ухвалила перший федеральний законопроєкт про стейблкоїни
16:05 18.07.2025 |
Палата представників США ухвалила законопроєкт про створення нормативно-правової бази для криптовалютних токенів, привʼязаних до долара США, відомих як стейблкоїни. Про це пише Reuters.
Закон, що отримав назву Genius Act, передано на підпис президенту Дональду Трампу, який, за даними американських медіа, має намір його підтримати.
Генеральний директор Асоціації блокчейну та колишня посадова особа Комісії з торгівлі товарними фʼючерсами Саммер Мерсінгер описав це рішення як "визначальний момент в еволюції політики США щодо цифрових активів".
Якщо Трамп підпише закон, емітенти стейблкоїнів будуть зобов'язані забезпечувати токени ліквідними активами, такими як долари США або короткострокові держоблігації, а також щомісяця звітувати про склад своїх резервів.
Попередній варіант подібного законопроєкту Палата представників ухвалювала ще торік, але сенат тоді, під контролем демократів, відмовився його розглядати.
Також Палата ухвалила ще два важливі документи. Перший - Clarity Act - пропонує чітке визначення того, які цифрові активи є цінними паперами чи товарами.
Другий законопроєкт передбачає заборону запуску цифрової валюти центрального банку, проти чого активно виступають республіканці, вважаючи, що це загрожує конфіденційності громадян. Обидва ці документи мають ще пройти розгляд у сенаті.
За даними американських медіа, криптоіндустрія витратила понад $119 млн на підтримку кандидатів, які виступали за про-криптовалютну політику.
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