Долар США дешевшає до основних світових валют

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,44%, ширший WSJ Dollar Index - 0,3%.

DXY трохи зріс цього тижня на новинах про посилення інфляції в США і збереження стійкості ринку праці, що сприяли зростанню очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить утримувати базову ставку на колишньому рівні.

Тим часом член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив напередодні, що регулятор може опустити ставку вже в липні.

"Інфляція близька до цільового показника, а підвищувальні ризики для неї обмежені. Нам не можна тягнути зі зниженням ставки доти, доки ринок праці погіршиться, - заявив він на заході в Нью-Йорку. - Мені здається, через два тижні буде розумним знизити ставку на 25 базисних пунктів". Наступне засідання Федрезерву відбудеться 29-30 липня.

Помірне зміцнення долара раніше цього тижня було лише паузою в знижувальному тренді, каже аналітик Commerzbank Фолькмар Баур.

"Проблеми, що загрожують долару, нікуди не поділися, і повернуться у фокус уваги ринку наступного тижня", - каже експерт, якого цитує The Wall Street Journal. Зокрема, він наголошує на наближенні терміну запровадження Вашингтоном нових мит для низки країн 1 серпня, а також на сигналах того, що незалежність Федрезерву перебуває під загрозою.

Президент США постійно критикує американський ЦБ, який утримує базову відсоткову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року, і в ЗМІ циркулюють чутки про те, що він має намір звільнити Павелла.

Минулого тижня адміністрація Трампа відкрила новий фронт критики на адресу Павелла, звинувативши його в "безгосподарності" у зв'язку з високими витратами на ремонт будівлі ФРС.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1646 порівняно з $1,1597 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3458 проти $1,3418 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустилася до 148,51 єни порівняно з 148,61 єни на закриття ринку в четвер.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1803 юаня порівняно з 7,1847 юаня напередодні.