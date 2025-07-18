Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до основних світових валют
15:39 18.07.2025 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,44%, ширший WSJ Dollar Index - 0,3%.
DXY трохи зріс цього тижня на новинах про посилення інфляції в США і збереження стійкості ринку праці, що сприяли зростанню очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить утримувати базову ставку на колишньому рівні.
Тим часом член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив напередодні, що регулятор може опустити ставку вже в липні.
"Інфляція близька до цільового показника, а підвищувальні ризики для неї обмежені. Нам не можна тягнути зі зниженням ставки доти, доки ринок праці погіршиться, - заявив він на заході в Нью-Йорку. - Мені здається, через два тижні буде розумним знизити ставку на 25 базисних пунктів". Наступне засідання Федрезерву відбудеться 29-30 липня.
Помірне зміцнення долара раніше цього тижня було лише паузою в знижувальному тренді, каже аналітик Commerzbank Фолькмар Баур.
"Проблеми, що загрожують долару, нікуди не поділися, і повернуться у фокус уваги ринку наступного тижня", - каже експерт, якого цитує The Wall Street Journal. Зокрема, він наголошує на наближенні терміну запровадження Вашингтоном нових мит для низки країн 1 серпня, а також на сигналах того, що незалежність Федрезерву перебуває під загрозою.
Президент США постійно критикує американський ЦБ, який утримує базову відсоткову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року, і в ЗМІ циркулюють чутки про те, що він має намір звільнити Павелла.
Минулого тижня адміністрація Трампа відкрила новий фронт критики на адресу Павелла, звинувативши його в "безгосподарності" у зв'язку з високими витратами на ремонт будівлі ФРС.
Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1646 порівняно з $1,1597 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3458 проти $1,3418 напередодні.
Курс долара в парі з єною опустилася до 148,51 єни порівняно з 148,61 єни на закриття ринку в четвер.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1803 юаня порівняно з 7,1847 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ
ТОП-НОВИНИ
|Заборона нафтопродуктів з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії
|Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
|Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
|Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Палата представників США ухвалила перший федеральний законопроєкт про стейблкоїни
|Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 та мати ясність у стратегії реформ - глава місії МВФ
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Видатки державного бюджету зросли на понад 20%
|Ринки акцій Європи помірно зростають наприкінці тижня
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7686 грн/$1
Бізнес
|Uber і Baidu запустять тисячі безпілотних таксі за межами США і Китаю
|У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
|Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
|Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США
|До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
|Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів
|MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію