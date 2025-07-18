Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 15:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Видатки державного бюджету зросли на понад 20%
14:11 18.07.2025 |
Видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, видатки на безпеку та оборону становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків держбюджету.
У червні уряд профінансував 337,4 млрд грн державних видатків, у тому числі 187,6 млрд - на безпеку та оборону.
Структура видатків у червні за економічною класифікацією виглядає так:
* 127,2 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями, при цьому міністерство не уточнило суму видатків на грошове утримання військовослужбовців, хоча раніше вказувало;
* 47,2 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);
* 43,3 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг, у тому числі для ЗСУ;
* 34,3 млрд грн - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі на придбання товарів для ЗСУ;
* 43,2 млрд грн - на обслуговування державного боргу;
* 29 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.
Видатки на оборону з початку року зросли пропорційно до загального бюджету й залишаються основним драйвером збільшення витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
|Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
|Мерц анонсував поставку далекобійної зброї Україні
|Конкретно президентська республіка. Куди поведе країну уряд Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Видатки державного бюджету зросли на понад 20%
|Ринки акцій Європи помірно зростають наприкінці тижня
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7686 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.07.25
|Нацбанк оприлюднив стратегію з розвитку іпотечного кредитування
|Долар по 22 гривні: The Economist оновив «справедливий» курс за індексом Біг-Мака
|Долар готується до тижневого зростання, оскільки міцні дані США стримують бети на пом'якшення політики ФРС
Бізнес
|У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
|Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
|Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США
|До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
|Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів
|MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS