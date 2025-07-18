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Видатки державного бюджету зросли на понад 20%

14:11 18.07.2025 |

Фінанси

Видатки державного бюджету зросли на понад 20%

 

Видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, видатки на безпеку та оборону становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків держбюджету.

У червні уряд профінансував 337,4 млрд грн державних видатків, у тому числі 187,6 млрд - на безпеку та оборону.

Структура видатків у червні за економічною класифікацією виглядає так:

* 127,2 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями, при цьому міністерство не уточнило суму видатків на грошове утримання військовослужбовців, хоча раніше вказувало;

* 47,2 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);

* 43,3 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг, у тому числі для ЗСУ;

* 34,3 млрд грн - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі на придбання товарів для ЗСУ;

* 43,2 млрд грн - на обслуговування державного боргу;

* 29 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.

Видатки на оборону з початку року зросли пропорційно до загального бюджету й залишаються основним драйвером збільшення витрат.

За матеріалами: Економічна правда
 

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