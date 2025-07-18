Ринки акцій Європи помірно зростають наприкінці тижня

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю, інвестори оцінюють новини корпоративного сектору.

Індекс Stoxx Europe 600 до 10:43 EET піднявся на 0,4% - до 549,2 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,2%, німецький DAX - 0,4%, французький CAC 40 - 0,6%, італійський FTSE MIB - 0,6%, іспанський IBEX 35 - 0,3%.

Як стало відомо в п'ятницю, ціни виробників у Німеччині в червні впали на 1,3% у річному виразі. Показник знижується чотири місяці поспіль, а темпи падіння стали максимальними з минулого вересня.

Тим часом профіцит рахунку поточних операцій єврозони скоротився до EUR1 млрд у травні порівняно EUR7,3 млрд за той самий період роком раніше.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції шведської Saab, що підскочили майже на 12% завдяки позитивній звітності за другий квартал і підвищенню прогнозів на поточний рік.

Тим часом найрізкіший спад у Stoxx Europe 600 демонструють папери GSK, що падають на 6,2%. Експерти Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (Food and Drug Administration, FDA) США висловилися проти схвалення її препарату для лікування раку крові Blenrep.

Ціна паперів Reckitt Benckiser Group Plc зростає на 0,8%. Британський виробник споживчих товарів досяг угоди з Advent International про продаж її мажоритарної частки в підрозділі, який виробляє відомі бренди побутової хімії. Як ідеться в пресрелізі компанії, бізнес оцінено в $4,8 млрд, Reckitt Benckiser збереже в ньому 30%.

Ринкова вартість Burberry Group Plc підвищується на 4,2%, хоча один із провідних світових виробників товарів класу "люкс" у першому кварталі 2026 фінансового року скоротив виручку на 5,5%.

Капіталізація Vivendi підскочила на 11% після того, як французький регулятор ухвалив, що Bollore SE має направити акціонерам компанії обов'язкову пропозицію про викуп акцій.

Котирування акцій Electrolux впали на 14% після того, як компанія зберегла "нейтральний або негативний" прогноз для ринку побутової техніки в Північній Америці та "нейтральний" прогноз для Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

У Франкфурті акції онлайн-ритейлера Zalando і Deutsche Post дорожчають більш ніж на 1%, тоді як капіталізація Siemens Energy знижується майже на 0,9%. У Парижі папери Legrand, Kering і Renault зростають у ціні більш ніж на 2%, а ринкова вартість Stellantis падає на 2,1%.