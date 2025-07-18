НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7686 грн/$1

Зеленський надсилає усьому чиновництву меседж: усе в Україні контролюю я. До речі, зухвалий зрив конкурсу в БЕБ - це попередження про серйозність цієї заявки. Мабуть, на Банковій вважають, що існує суспільний запит на "сильну руку". А якщо не існує - його створять.