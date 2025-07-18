Долар по 22 гривні: The Economist оновив «справедливий» курс за індексом Біг-Мака

Українська гривня піднялася на восьме місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу The Economist за липень 2025 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США - 6,01 долара. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар.

Дані за останні роки показують істотну недооціненість гривні. У січні 2025 року українська гривня перебувала на шостому місці з кінця в індексі Біг-Мака. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг-Мак подорожчав в Україні на 12 гривень, а в США на 0,22 долара.

Інші валюти

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2025 року є грошові одиниці Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, В'єтнаму, Філіппін і ПАР (на 50-58%).

Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 49,6%), уругвайський песо (на 29,6%), норвезька крона (на 22,1%), шведська крона (21,8%), данська крона (на 16,6%), євро (на 15,2%), британський фунт (13,5%). Переважно це пов'язано з рекордним падінням долара до світових валют за перше півріччя 2025 року.

Індекс Біг-Мака

Big Mac Index - це неформальний спосіб оцінювання купівельної спроможності валют і визначення, наскільки валюти різних країн переоцінені або недооцінені щодо долара США. Його розробив 1986 року журнал The Economist.

Індекс заснований на ідеї паритету купівельної спроможності (ПКС): в ідеалі однаковий товар має коштувати однаково в різних країнах, якщо перерахувати ціну в єдину валюту. Як такий товар використовується бургер Big Mac від McDonald's - тому що він продається майже скрізь і містить локальні компоненти (м'ясо, булки, сир, робоча сила).

У липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Мака, оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Однак потім ресторани McDonald's почали відкриватися в Україні.

Російський рубль, як і раніше, відсутній в індексі, оскільки McDonald's пішов з території РФ.