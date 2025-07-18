Долар готується до тижневого зростання, оскільки міцні дані США стримують бети на пом'якшення політики ФРС

Долар готується до другого поспіль тижневого зростання проти основних валют, підтриманий міцними економічними даними США, які підтверджують думку, що Федеральна резервна система може дозволити собі почекати ще деякий час, перш ніж знову знизити процентні ставки.

Єна залишалася в тіні напередодні виборів до верхньої палати парламенту Японії, які відбудуться в неділю. Опитування показують, що правляча коаліція ризикує втратити більшість, що може спричинити політичну невизначеність і ускладнити переговори зі США щодо мит.

Біткойн коливався трохи нижче 120 000 доларів після того, як цього тижня досяг рекордного максимуму в 123 153,22 долара, а Конгрес ухвалив закон про створення механізму для стейблкоїнів, прив'язаних до долара.

Індекс долара, який вимірює вартість валюти відносно шести провідних валют, залишався стабільним на рівні 98,456, продовжуючи тижневе зростання на 0,64% і розвиваючи тенденцію попереднього тижня, коли індекс зріс на 0,91%.

Індекс долара піднявся до 98,951 у четвер вперше з 23 червня після того, як дані США показали, що роздрібні продажі в червні відновилися більше, ніж очікувалося, а кількість первинних заявок на допомогу з безробіття впала до тримісячного мінімуму минулого тижня.

Цього тижня звіт показав, що споживчі ціни в червні зросли найбільше за п'ять місяців, що свідчить про те, що мита починають впливати на інфляцію.

Наразі трейдери оцінюють зниження ставок на близько 45 базисних пунктів до кінця року, що менше, ніж 50 базисних пунктів на початку тижня.

Водночас індекс долара залишається на 9,3% нижчим за результатами цього року після різкого падіння в березні та квітні, коли непередбачувана торговельна політика президента Дональда Трампа підірвала довіру до американських активів, що призвело до падіння курсу валюти, казначейських облігацій та індексів Волл-стріт.

Однак над доларом все ще висить хмара невизначеності, яка в останні дні та тижні була похитнута фіскальними побоюваннями щодо масштабних витрат і законопроекту про зниження податків Трампа, а також безжальною критикою президента США на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла за те, що той не знизив ставки.

«Долар США залишається вразливим до зниження, якщо побоювання щодо політики США ще більше підірвуть довіру інвесторів до активів у доларах США», - написали аналітики Commonwealth Bank of Australia в записці для клієнтів.

Падіння американської валюти на початку цього тижня на тлі спекуляцій про те, що Трамп має намір усунути Пауелла, «було яскравим прикладом цього», зазначили аналітики.

У середу долар впав після повідомлення Bloomberg про те, що Трамп планує незабаром звільнити Пауелла, але потім відновив свої позиції, коли Трамп спростував цю інформацію.

Трамп неодноразово заявляв, що процентні ставки повинні бути на рівні 1% або нижче, порівняно з поточним діапазоном у 4,25-4,5%.

Долар стабілізувався на рівні 148,60 ієни, недалеко від 3,5-місячного максимуму в 149,19 ієни, досягнутого в середу, оскільки з'явилися ознаки того, що коаліція в Японії не зможе зберегти більшість, що потенційно дасть більше впливу опозиційним партіям, які підтримують зниження податку на споживання, щоб полегшити тягар виборців від зростання цін. За тиждень долар подорожчав на 0,73% щодо японської валюти.

Японія, яку спочатку Білий дім рекламував як одну з перших країн, що укладуть торговельну угоду, опинилася в глухому куті з Вашингтоном через політично чутливі питання мит на автомобілі та сільськогосподарську продукцію.

Головний торговий переговорник Японії Рьосей Акадзава провів у четвер переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, оскільки Токіо намагається уникнути збиткового 25-відсоткового мита, яке набуде чинності після 1 серпня.

Євро подорожчав на 0,25% до 1,1626 долара, відірвавшись від тритижневого мінімуму в 1,1556 долара, зафіксованого в четвер. За тиждень євро подешевшав на 0,59%.

Фунт стерлінгів подорожчав на 0,13% до 1,3436 долара, трохи скоротивши тижневе падіння до 0,41%.

Біткойн піднявся на 0,35% до близько 119 899 доларів за день.