Золото прямує до тижневого падіння на тлі міцного долара; платина на найвищому рівні з 2014 року

Ціни на золото в п'ятницю торгувалися без змін і прямували до тижневого падіння під тиском загального зміцнення долара і міцних економічних даних США, в той час як платина піднялася до найвищого рівня з серпня 2014 року.

О 07:03 EET спотове золото утримувало свої позиції на рівні 3337,60 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,1% до 3343,10 доларів. Золото в злитках подешевшало на 0,5% за цей тиждень.

У п'ятницю долар знизився на 0,1% проти своїх конкурентів, але готувався до другого тижневого зростання поспіль. Зміцнення долара робить золото в злитках, ціна якого встановлюється в доларах, дорожчим для власників інших валют.

«Ми починаємо бачити дані, які все ще свідчать про досить обережну економіку США, і, ймовірно, учасники ринку все ще очікують, що ФРС не буде проводити дуже м'яку політику», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що роздрібні продажі в США в червні зросли більше, ніж очікувалося, на 0,6% після непереглянутого падіння на 0,9% в травні.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США була кращою, ніж очікувалося, знизившись на 7000 до сезонно скоригованого показника 221 000 за тиждень, що закінчився 12 липня. Економісти, опитані Reuters, прогнозували 235 000 заявок за тиждень.

Сильні дані показали, що найбільша економіка світу залишається стабільною, що підтверджує вагання Федеральної резервної системи щодо відновлення пом'якшення монетарної політики.

Однак губернатор ФРС Крістофер Воллер заявив, що він як і раніше вважає, що центральний банк США повинен знизити процентні ставки в кінці цього місяця на тлі зростаючих ризиків для економіки.

Золото, яке часто вважається безпечним активом в періоди економічної невизначеності, як правило, добре себе показує в умовах низьких процентних ставок.

Тим часом інвестори уважно стежили за торговими переговорами, оскільки президент США Дональд Трамп розширив свою митну війну.

Спотова ціна на платину зросла на 0,1% до 1458,80 доларів за унцію, а паладій піднявся на 1% до 1293,32 доларів, досягнувши найвищого рівня з серпня 2023 року. Ціна на срібло залишилася незмінною на рівні 38,13 доларів.