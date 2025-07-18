Акції в Азії зростають. Японія відстає через стійку інфляцію, TSMC приносить деяке піднесення

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, слідуючи за нічним підйомом на Волл-стріт, хоча японські ринки відставали, оскільки дані показали, що споживча інфляція в червні залишилася стійкою, що свідчить про жорстку політику Банку Японії.

Відмінні прибутки лідера у виробництві мікросхем TSMC також додали оптимізму сектору, хоча компанія висловила певні побоювання щодо впливу підвищення торгових мит США.

Проте, схильність до ризику в Азії була оптимістичною після того, як S&P 500 і NASDAQ Composite досягли рекордних максимумів у четвер, підтримані сильними фінансовими результатами та економічними даними. Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% на азіатських торгах.

Австралійський ASX 200 показав видатні результати, піднявшись на 1,2% до рекордного максимуму в 8 743,30 пунктів. Індекс продемонстрував тривале зростання після того, як невтішні дані по ринку праці, опубліковані на початку тижня, підкріпили припущення, що Резервний банк Австралії буде змушений ще більше знизити процентні ставки в найближчі місяці після несподіваного утримання їх в липні.

Австралійські акції також слідували за нічним зростанням на Волл-стріт, а азіатські ринки в цілому пішли за їхнім прикладом.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,6% і 0,3% відповідно, а гонконгський Hang Seng додав 0,9%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,4%, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,1%.

Ринки чекають на укладення торговельної угоди між Індією та США, яка, за словами президента США Дональда Трампа, вже близька.

Індекс Nikkei 225 відставав від своїх азіатських аналогів у п'ятницю, втративши 0,3%, а індекс TOPIX знизився на 0,2%.

Дані індексу споживчих цін показали дещо більший, ніж очікувалося, спад базової інфляції в червні. Але базовий показник, який Банк Японії (BOJ) розглядає як індикатор базової інфляції, зріс до 3,4%, перевищивши річну ціль центрального банку в 2%.

Показник продемонстрував, що інфляція в Японії залишається в основному стабільною, особливо з огляду на те, що ціни на продукти харчування підтримуються постійним зростанням поставок рису.

Стійка інфляція дає Банку Японії додатковий стимул для підвищення процентних ставок.

Однак аналітики Capital Economics зазначили, що, незважаючи на це, загроза введення торгових мит Трампом, ймовірно, стримає Банк Японії.

«З огляду на торговельні напруження, що нависають над економікою, залишається ризик, що Банк Японії буде дотримуватися своєї позиції довше, ніж ми очікуємо», - написали аналітики Capital Economics у своїй записці.

З 1 серпня Японія стикається з 25-відсотковим митом США.

Акції тайванської компанії TSMC зросли на понад 2% і наблизилися до рекордного рівня, який востаннє спостерігався в січні, після того як найбільший у світі виробник мікросхем за контрактом зафіксував рекордний прибуток у другому кварталі.

Компанія отримала значну вигоду від стійкого попиту на свої передові мікросхеми, зумовленого розвитком штучного інтелекту, і заявила, що ця тенденція навряд чи зміниться в найближчі місяці.

Однак генеральний директор C.C. Wei висловив певну обережність щодо впливу американських торговельних мит на попит на мікросхеми, особливо в секторах, не пов'язаних зі штучним інтелектом. Аналітики також оцінили річний прогноз TSMC як дещо обережний.

Південнокорейський гігант з виробництва чіпів пам'яті SK Hynix Inc у п'ятницю зазнав значних втрат, що, в свою чергу, спричинило падіння індексу KOSPI на 0,4%.

Акції виробників чіпів в Японії та Китаї, таких як Semiconductor Manufacturing International Corp та Tokyo Electron Ltd., також коливалися в діапазоні від стабільного до низького рівня.