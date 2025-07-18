S&P 500 і Nasdaq закрилися на нових рекордних максимумах, оскільки дані та прибутки вказують на силу споживчого попиту

Індекс акцій S&P 500 і Nasdaq Composite закрилися в четвер на рекордних максимумах, оскільки інвестори позитивно сприйняли сильні економічні дані та звіти про прибутки, які показали, що американські споживачі як і раніше готові витрачати гроші.

Nasdaq завершив шість із семи попередніх сесій на рекордно високому рівні, а S&P 500 мав шість найкращих результатів з 27 червня.

Nasdaq Composite піднявся на 153,78 пункти, або 0,74%, до 20 884,27, а S&P 500 - на 33,66 пункти, або 0,54%, до 6297,36. Індекс Dow Jones Industrial Average також завершив день зростанням на 229,71 пункту, або 0,52%, до 44 484,49.

Волл-стріт продемонструвала сильне зростання після падіння на початку квітня, спричиненого оголошенням президента Дональда Трампа про введення мит у День визволення. Однак цей тиждень вважався випробуванням для цих досягнень, оскільки було опубліковано низку ключових економічних звітів і розпочався сезон звітності за другий квартал.

Економічні дані та звіти про прибутки корпорацій «свідчать, що економічна ситуація залишається досить стабільною, тому ринки змогли продемонструвати зростання цього тижня, підкріплене деякими даними, що підтверджують наш напрямок руху», - зазначив Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial.

За даними, опублікованими в четвер, роздрібні продажі в США в червні різко відновилися. Інвестори побачили відновлення економічного імпульсу та довіри серед споживачів після неоднозначних даних про інфляцію, які показали стагнацію цін виробників і стрибок споживчої інфляції в тому ж місяці.

Інвестори стежили за ознаками того, чи починає митна політика Трампа впливати на економіку США. Федеральний резерв зазначив, що відкладе зниження процентних ставок, доки не побачить інфляційний вплив підвищення імпортних податків.

Це було підтверджено в четвер головою ФРС Адріаною Куглер, яка заявила, що зниження ставок поки що відкладено, оскільки мита Трампа починають тиснути на споживчі ціни.

За даними інструменту FedWatch від CME, трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставок у вересні на рівні близько 54%, а в липні це майже виключено.

Сильні роздрібні продажі супроводжувалися оптимістичними коментарями американських компаній, що працюють зі споживачами.

Акції PepsiCo підскочили на 7,5% після прогнозу оптимістичних результатів, підкріплених попитом на енергетичні напої та більш здорові газовані напої, що допомогло компенсувати побоювання щодо падіння річного базового прибутку.

Акції United Airlines подорожчали на 3,1% після того, як авіаперевізник прогнозував посилення попиту з початку липня, що стало рідкісним позитивним моментом для галузі, яка зазнає тиску через бюджетні скорочення Трампа та торговельні напруження.

Акції конкурентів Delta та American Airlines також подорожчали більш ніж на 1,4%.

Акції технологічних компаній, зокрема американських виробників мікросхем, також зросли після того, як TSMC, головний світовий виробник передових мікросхем для штучного інтелекту, опублікував рекордний квартальний прибуток, заявивши, що попит на штучний інтелект зростає.

Акції TSMC, що котируються на біржі в США, подорожчали на 3,4%, Marvell - на 1,6%, а Nvidia - на 1%.

Саглімбене з Ameriprise зазначив, що рекордні прибутки TSMC є хорошим знаком для виробників мікросхем і технологічного сектора в цілому.

«Перш ніж ми отримаємо всі прибутки великих технологічних компаній за наступний тиждень або два, ви бачите, що єдине джерело виробництва цих (AI) мікросхем заявляє про дуже високий попит на них. Тому ситуація для великих технологічних компаній є досить позитивною, і саме тому технологічний сектор лідирує сьогодні», - додав він.

Індекси технологій та промисловості завершили день у четвер на рекордно високому рівні, хоча провідним сектором з дев'яти, що завершили день у плюсі, був фінансовий, який зріс на 0,9%.

Netflix піднявся на 1,9%. Після закриття торгів компанія повідомила про прибутки, що перевищили прогнози, завдяки фінальному сезону глобального феномену «Squid Game».