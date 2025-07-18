Індекс українських акцій WIG-Ukraine знизився на 1,84% в день оновлення уряду України

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у четвер, коли Верховна Рада призначила новим прем'єром Юлію Свириденко, знизився на 1,84% - до 559,15 пунктів, тоді як основний індекс біржі WIG20 виріс на 1,3%.

Згідно з даними WSE, курс акцій найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" знизився у четвер на 2,50%, Milkiland - на 4,78%, агрохолдингів KSG-Agro та ІМК - на 3,48% та 0,69%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами - на 4,20%, і лише акції агрохолдингу "Агротон" подорожчали на 2,25%.

Акції найбільшого українського виробника олії - агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, підросли в ціні на 0,11%.

На Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у четвер підріс на 0,67%, а гірничорудної компанії Ferrexpo - на 0,31%.

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі у четвер ціни змінилися різнобічно: облігації-2029 подешевшали на 3,35%, тоді як облігації-2034 подорожчали на 0,2%, тоді як курс ВВП-варантів знизився на 0,42% - до 71,7% від умовного номіналу.

"Пристойний вибір Зеленського, але очевидно, що він грає на руку Трампу, враховуючи, що Юлія користується популярністю у Вашингтоні завдяки укладенню угоди про видобуток корисних копалин зі Скотті Бессентом", - прокоментував зміну уряду старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш в соцмережі X.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.

Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди впав до 508,45 пункту на початку квітня. Пізніше оголошення планів про перемовини у Стамбулі знову підняло індекс майже до 625 пунктів, але з того часу коливався в більш вузьких межах 530-590 пунктов.