Біткоїн-розробники запропонували заморозити ранні адреси для захисту від квантового злому

Група біткоїн-розробників на чолі з програмістом Джеймсоном Лоппом запропонувала механізм захисту від гіпотетичної квантової загрози. Згідно з їхнім проєктом, за кілька років мережа може почати заморожувати монети, прив'язані до застарілої криптографії, включно з адресами епохи Сатоші Накамото.

Йдеться про перехід від ECDSA/Schnorr до нових квантово-стійких форматів. Проєкт передбачає три етапи:

* заборона на надсилання коштів на вразливі адреси;

* визнання старих підписів недійсними;

* створення механізму відновлення доступу до адрес через докази володіння seed-фразою.

Загальна тривалість переходу - дев'ять років з моменту схвалення пропозиції.

За словами авторів, близько 25% усього обсягу біткоїна зберігається на адресах, публічні ключі яких уже розкриті в блокчейні. Це відбувається, коли користувач витрачає кошти з гаманця. У процесі підпису транзакції він публікує свій публічний ключ, щоб підтвердити право на розпорядження коштами.

Ці дані назавжди залишаються в мережі та можуть бути використані для обчислення приватних ключів, якщо квантові комп'ютери досягнуть потрібної потужності. Особливо вразливими залишаються 1,1 млн BTC на ранніх адресах, включно з монетами, які, ймовірно, належать Сатоші Накамото.

«Квантові зловмисники можуть обчислити закритий ключ за відомими ключами, а потім переказати всі кошти за тижні або місяці, потайки перевівши їх, щоб не привертати уваги блокчейн-аналітиків», - ідеться в проєкті пропозиції.

Хоча на сьогодні квантові комп'ютери не становлять реальної загрози для мережі, дослідники попереджають, що прориви можуть настати вже до 2027 року. Успішна атака може завдати критичної шкоди як для користувачів, так і для майнерів, підриваючи безпеку всієї системи, кажуть автори пропозиції.

Лопп вважає, що повільний перехід - єдиний спосіб захистити кошти, не викликаючи паніки та не порушуючи поточний консенсус. При цьому проєкт залишається на стадії чернетки та поки не отримав офіційного номера BIP.

Нещодавня активність давно забутих адрес посилює занепокоєння. У липні 2025 року з восьми ранніх гаманців було переведено понад $8,7 млрд у першій криптовалюті. На думку деяких аналітиків, це може вказувати на те, що їхні власники вже почали добровільну міграцію на безпечніші формати зберігання.