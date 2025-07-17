Курс долара помірно підвищується до основних світових валют

Курс долара США помірно підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,38%, ширший WSJ Dollar Index - 0,48%.

Напередодні DXY знизився на 0,2%, проте торги вирізнялися високою волатильністю через повідомлення, щодо планів президента США Дональда Трампа щодо глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла.

Повідомлення агентства Bloomberg про те, що Трамп може незабаром ухвалити рішення про звільнення Павелла, спровокувало помітне ослаблення долара США. Через деякий час, однак, Трамп сказав, що поки що не має наміру звільняти Павелла. Водночас він не відкинув такої можливості, заявивши, що Павелл "жахливо виконує свою роботу".

Трамп регулярно критикує американський ЦБ, який утримує базову відсоткову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року. Керівництво ФРС не поспішає з пом'якшенням політики, побоюючись посилення інфляції в США внаслідок торговельної політики Вашингтона.

Статдані, опубліковані раніше цього тижня, показали прискорення темпів зростання споживчих цін у країні в червні до 2,7% у річному виразі з травневих 2,4%. Тим часом підвищення цін виробників у США минулого місяця сповільнилося до 2,3% з 2,7% у травні.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу ввечері, що вважає "повністю доцільним" нинішню помірно обмежувальну грошово-кредитну політику ФРС. За його словами, статдані вже показують, що торговельні бар'єри, створені Вашингтоном, сприяють помітному підйому цін на деякі споживчі товари, і подальше підвищення цін є ймовірним.

Споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 2% у річному виразі, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні (мінімальний підйом за вісім місяців).

Показник збігся з попередньо оголошеними даними і консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні перебувають біля цільового показника Європейського центрального банку. Це свідчить про те, що регулятору вдалося взяти інфляцію під контроль.

Євро за даними на 14:53 EET у четвер торгується на рівні $1,1576, зі зниженням на 0,58% від закриття попередньої сесії.

Фунт дешевшає на 0,25% і торгується по $1,3388, поблизу мінімуму за вісім тижнів.

Інвестори вивчають статдані Великої Британії, намагаючись визначити подальшу траєкторію грошово-кредитної політики британського центробанку.

Ринок праці продовжує слабшати: рівень безробіття у Великій Британії в травні підвищився до 4,7% з 4,6% місяцем раніше. Темп зростання середніх заробітків сповільнився, хоча й залишається високим за історичними мірками. Водночас інфляція в країні в червні виявилася вищою, ніж очікувалося - споживчі ціни зросли на 3,6% проти прогнозу 3,4%.

Ці неоднозначні сигнали ускладнюють завдання для Банку Англії. Зростання безробіття і зниження темпу зростання зарплат говорять на користь зменшення ставок, тоді як збереження високої інфляції підтримує аргументи на користь утримання їх на поточному рівні, пише Trading Economics.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася на 0,58% - до 148,75 єни.