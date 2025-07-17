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АНАЛІТИКА

НБУ ухвалив необхідну нормативну базу, необхідну для розширення лінку з CBL

 

Національний банк України (НБУ) повідомив, що виконав свою частину зобов'язань щодо розширення доступу іноземних інвесторів до боргових інструментів, ухваливши необхідну нормативну базу для подальшого розвитку лінку з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg (CBL).

"Захід виконано у межах компетенцій НБУ. Національний банк ухвалив нормативну базу, необхідну для розширення лінку з Clearstream Banking Luxembourg. Робота в цьому напрямку продовжиться після формування необхідних передумов", - йдеться у відповіді регулятора на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, відповідно до визначених у восьмому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) зобов'язань, НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) уже запровадили необхідні механізми для забезпечення безпосереднього доступу іноземних інвесторів до боргових інструментів на українському ринку, зокрема муніципальних облігацій і паперів, пов'язаних із відновленням країни.

У межах цього зобов'язання НКЦПФР, Нацдепозитарій (НДУ) та НБУ мають до кінця липня 2025 року забезпечити створення прямого зв'язку між центральним депозитарієм цінних паперів та міжнародними центральними депозитаріями, що дозволить суттєво розширити перелік доступних інструментів для іноземних інвесторів.

Водночас, Україна має оптимізувати структуру власності НДУ, який є центральним депозитарієм, щоб створити необхідні передумови для залучення міжнародних інвесторів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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