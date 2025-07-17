Інфляція в єврозоні в червні прискорилася до 2% - остаточні дані

Споживчі ціни (індекс CPI) в єврозоні в червні збільшилися на 2% у річному виразі, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні (мінімальний підйом за вісім місяців).

Показник збігся з попередньо оголошеними даними і консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні перебувають біля цільового показника Європейського центрального банку, що свідчить про те, що регулятору вдалося взяти інфляцію під контроль.

Підвищення цін на послуги в єврозоні минулого місяця прискорилося до 3,3% з травневих 3,2%. Вартість продуктів харчування, алкоголю і тютюну зросла на 3,1% після підвищення на 3,2% у травні. Ціни на енергоносії знизилися на 2,6% після падіння на 3,6% місяцем раніше, промислові товари подорожчали на 0,5% (у травні - на 0,6%).

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні збільшилися на 2,3% у річному виразі, як і місяцем раніше. Це збіглося як із попередньо оголошеними темпами, так і з очікуваннями експертів.

Індекс CPI у червні відносно попереднього місяця підвищився на 0,3%.