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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8754 грн/$1
12:45 17.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 липня 2025 року.
|Показник
|16.07.2025
|17.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7988
|41.8754
|0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 липня - 41,8129 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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