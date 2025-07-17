ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.07.25

Трамп швидко спростував ці повідомлення, навіть попри те, що він виступив з новою хвилею критики на адресу Пауелла за те, що той не знизив процентні ставки. Заперечення Трампа оживило фондові ринки, і індекс Nasdaq Composite закрився на рівні 20 730,49.