У Morgan Stanley прогнозують подальше зростання євро

Аналітики Morgan Stanley прогнозують подальше зростання євро - цього разу завдяки бажанню європейських інвесторів застрахувати свої активи в США на суму майже $4 трлн. Про це інформує Bloomberg.

Команда під керівництвом Девіда Адамса, відомого одним із найоптимістичніших прогнозів щодо євро на Волл-стріт, вважає, що зміцнення євро вище позначки $1,30 - "ризик, який не варто недооцінювати". Зростання сумнівів у статусі долара як "тихої гавані" змушують інвесторів захищати свої активи від подальшої волатильності. Цей прогноз навіть перевищує раніше очікуваний рівень у $1,27 до кінця наступного року.

Євро вже зміцнився на 12% від початку року - на тлі очікувань, що масштабні витрати ЄС на оборону та інфраструктуру пожвавлять економіку. Нестабільна політика США за адміністрації Дональда Трампа також підвищує привабливість спільної європейської валюти.

До Morgan Stanley приєднуються також Deutsche Bank, BNP Paribas та Barclays, які прогнозують подальше зростання євро. Особливо це стосується довгострокових європейських інвесторів, зокрема страховиків життя та пенсійних фондів, які шукають способи убезпечити свої портфелі від курсових коливань долара.

Згідно з даними Morgan Stanley, європейські інвестори тримають близько $8 трлн в американських акціях та облігаціях. Із них $3,6 трлн - без геджування. Навіть незначне підвищення рівня геджування може мати серйозний ефект, каже Адамс. За оцінками банку, гедж-потоки обсягом $400 млрд за 12 місяців можуть забезпечити зростання євро на 7%.

Також очікується, що геджування стане ще привабливішим, коли Федеральна резервна система США знизить процентні ставки - чого ринок очікує вже у жовтні - на 25 базисних пунктів.