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АНАЛІТИКА

Ціни на золото знижуються, оскільки Трамп утамував побоювання щодо звільнення Пауелла

08:39 17.07.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали на азіатських торгах у четвер на тлі деякого поліпшення апетиту до ризику після того, як президент США Дональд Трамп послабив побоювання, що він передчасно звільнить голову ФРС Джерома Пауелла.

Ціни на метали в цілому також були стримані на тлі тиску з боку зміцнення долара, який стабілізувався поблизу тритижневого максимуму після оприлюднення даних про стійку інфляцію в червні.

Однак попит на золото як безпечний актив залишався високим, особливо на тлі зростаючої невизначеності щодо мит Трампа, які мають набути чинності трохи більше ніж за два тижні.

Платина і срібло також в основному зберегли свою перевагу над золотом.

О 06:49 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3342,09 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою у вересні подешевшали на 0,3% до 3348,40 доларів за унцію.

У середу Трамп заявив, що «дуже малоймовірно», що він звільнить голову ФРС Пауелла, хоча така можливість все ще залишається, якщо будуть виявлені докази шахрайства в поточному проекті реконструкції ФРС.

Побоювання щодо звільнення Пауелла підсилилися після того, як Трамп посилив свої атаки на голову ФРС, а кілька членів республіканських союзників Трампа також закликали до негайного звільнення Пауелла.

Трамп заявив, що Пауелл занадто пізно знизив процентні ставки в США, і зажадав, щоб він зробив це негайно, щоб запобігти економічному збитку. З іншого боку, Пауелл і кілька політиків ФРС дали зрозуміти, що процентні ставки залишаться незмінними, поки не стане зрозумілим вплив мит Трампа на інфляцію.

Проте, Трамп знизив значення своєї кампанії проти Пауелла, що дещо поліпшило настрої на ринку, що, в свою чергу, послабило короткостроковий попит на золото і сприяло зростанню американських акцій.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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