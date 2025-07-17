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Єна падає через побоювання щодо мит та виборів. Австралійський долар постраждав від слабких показників ринку праці
08:31 17.07.2025 |
У четвер єна впала через побоювання щодо вирішальних виборів в Японії та все ще неясного торговельного угоди з США, яка мала б запобігти жорсткому підвищенню мит.
Японська валюта торгувалася поблизу річного мінімуму щодо євро, оскільки опитування показали, що коаліція прем'єр-міністра Шігеру Ісіби ризикує втратити більшість у верхній палаті парламенту. Долар США продемонстрував незначне відновлення після того, як президент США Дональд Трамп заперечив, що планує звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.
Головний торговий переговорник Японії провів телефонну розмову з міністром торгівлі США Говардом Лутніком щодо мит, оскільки дані показали, що експорт азіатської країни почав відчувати вплив мит, а поставки скоротилися другий місяць поспіль.
«З огляду на вибори, мита та загальні відносини між Японією та США, я вважаю, що є певні підстави для продажу єни», - сказав Барт Вакабаяші, керівник токійського відділення State Street. «На даний момент вибори, здається, є ключовим моментом у сприйнятті валюти за кордоном».
Інвестори продовжують зосереджуватися на митах напередодні 1 серпня, коли багато торговельних партнерів зіткнуться з підвищенням торговельних зборів. Японія не змогла укласти угоду зі США до 9 липня, коли закінчився термін тимчасової відстрочки мит для конкретних країн.
За даними, опублікованими в четвер, у червні обсяг закордонних поставок з четвертої за величиною економіки світу знизився на 0,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Головний торговий переговорник країни Рьосей Акадзава провів 45-хвилинну телефонну розмову з Лутніком після коментарів Трампа про те, що США, ймовірно, збережуть 25% мита на Японію, якщо країни не домовляться про торговельну угоду.
Вітчизняні ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Ісіба організовує зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Токіо в п'ятницю, де сторони можуть обговорити питання торгівлі. Ішіба також повинен боротися з виборами в неділю, де опитування вказують на погані результати його коаліції, що може посилити заклики до уряду збільшити витрати і знизити податки.
Долар відскочив після падіння проти єни і євро в середу на тлі побоювань інвесторів, що відставка глави ФРС до закінчення його терміну в травні 2026 року підірве довіру до фінансової системи США.
Більш м'яка політика ФРС може призвести до повернення інфляції та негативних реальних дохідностей за державними облігаціями, вважає Маджабін Заман, керівник відділу досліджень валютного ринку в ANZ.
«Якщо це станеться, ми побачимо набагато слабший долар, ніж ми вже очікуємо», - сказав Заман в подкасті ANZ. «Така подія, якщо вона взагалі відбудеться, викличе питання щодо незалежності та авторитету ФРС, тому я думаю, що це лише призведе до збільшення волатильності».
Трамп вже кілька місяців критикує Пауелла за те, що той не знижує ставки, які, на його думку, повинні бути на рівні 1% або нижче. Bloomberg повідомив, що президент, ймовірно, незабаром звільнить Пауелла, а джерело повідомило Reuters, що Трамп провів опитування серед деяких республіканських законодавців щодо звільнення Пауелла і отримав позитивну відповідь. Трамп заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності.
«Я нічого не виключаю, але вважаю це малоймовірним, якщо тільки він не буде змушений піти через шахрайство», - сказав Трамп, маючи на увазі нещодавню критику Білого дому та республіканських законодавців щодо перевитрат коштів на реконструкцію історичної штаб-квартири ФРС у Вашингтоні вартістю 2,5 млрд доларів.
Єна подешевшала на 0,4% до 148,48 за долар, скоротивши зростання на 0,7% на попередній сесії. Японська валюта подешевшала на 0,3% до 172,51 за євро після досягнення 173,24 в середу, що є найнижчим показником з 12 липня 2024 року.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо основних валют, зріс на 0,2% до 98,503 після падіння на 0,3% у середу.
Євро коштував 1,1620 долара, знизившись на 0,2%, а фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до 1,3395 долара.
Австралійський долар знизився після того, як дані по зайнятості сильно не виправдали прогнози, а безробіття досягло максимуму, не баченого з кінця 2021 року.
Австралійський долар коштував 0,6478 долара, знизившись на 0,8%. Новозеландський долар втратив 0,5% до 0,5916 долара.
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